🔵️⚪ MERCATO OM : Les chiffres OFFICIELS du transfert de Timothy Weah dévoilées par la Juventus

MERCATO OM — Les coulisses du transfert de Timothy Weah dévoilées par la Juventus

L’arrivée de Timothy Weah à l’Olympique de Marseille a suscité beaucoup d’enthousiasme du côté des supporters. Mais jusqu’à présent, les détails financiers de l’opération n’étaient pas connus. C’est désormais chose faite : la Juventus a publié un communiqué officiel ce mercredi, révélant l’intégralité des modalités de ce transfert.

Une opération structurée autour d’un prêt payant et d’une obligation d’achat

Le club turinois confirme que Timothy Weah a rejoint l’OM dans le cadre d’un prêt payant assorti d’une obligation d’achat. L’Olympique de Marseille a déboursé 1 million d’euros pour le prêt initial. S’ajoute à cela une obligation d’achat fixée à 14,4 millions d’euros, montant qui sera étalé sur quatre saisons.

En complément, des bonus pouvant atteindre 4,1 millions d’euros sont inclus dans l’accord, liés à des objectifs sportifs. Cette structure permet à l’OM de lisser l’investissement tout en offrant à la Juve une rémunération potentiellement bonifiée selon les performances du joueur.

Auteur d’une entrée remarquée au sein du groupe marseillais, Weah a déjà conquis le public du Vélodrome par son engagement et sa communication enthousiaste sur les réseaux sociaux. Le club olympien espère qu’il s’inscrira durablement comme l’une des valeurs sûrs du projet De Zerbi.

