🚨 Mercato : Himad Abdelli a tranché entre l’OM et l’OL !

Le feuilleton Himad Abdelli vient de franchir un cap décisif. En fin de contrat avec Angers SCO en juin prochain, le milieu offensif algérien de 26 ans, très courtisé en Ligue 1, a pris une décision majeure pour la suite de sa carrière. Selon Foot Mercato, le joueur a fait un choix clair entre ses deux principaux prétendants : l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais.

Auteur de performances solides et régulières avec Angers, Himad Abdelli s’est imposé comme l’un des cadres de l’effectif angevin. Son statut contractuel — libre dans quelques mois — en fait une opportunité stratégique dans un contexte économique tendu pour les clubs français.

Toujours selon Foot Mercato, cette situation a accéléré les discussions en coulisses. Plusieurs clubs ont pris contact avec l’entourage du joueur, mais deux formations se sont nettement détachées : l’OM et l’OL, engagées dans une concurrence directe pour attirer l’international algérien.

L’OM a convaincu Abdelli

D’après les informations de Foot Mercato, Himad Abdelli a finalement donné sa préférence à l’Olympique de Marseille. Le discours sportif des dirigeants marseillais et le rôle proposé au joueur auraient fait la différence. Le club phocéen estime pouvoir intégrer Abdelli comme un élément important de son animation offensive.

Ce choix constitue un signal fort envoyé à l’OM, même si rien n’est encore officiellement signé.

Arrivée cet hiver ou l’été prochain ?

La question du timing reste désormais ouverte. Libre de négocier dès le 1er janvier pour une arrivée en juillet, Abdelli pourrait également rejoindre Marseille dès ce mercato hivernal si un accord est trouvé avec Angers SCO. Le club angevin privilégierait en effet une indemnité de transfert plutôt qu’un départ gratuit à l’issue de la saison.

Les prochaines semaines s’annoncent donc décisives. Une chose est certaine, selon Foot Mercato : la décision du joueur est prise. Reste à savoir s’il portera le maillot olympien dès cet hiver ou à partir de l’été prochain.

