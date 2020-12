Bon Plan mercato OM : Moisés Caicedo, ce très jeune milieu box-to-box a prendre maintenant !

Rendez-vous récurrent sur FCMarseille, on vous propose quelques bons plans mercato. Le journaliste Pierre Gerbeaud, basé en Colombie et qui écrit sur l’excellent Lucarne opposé, nous propose plusieurs profils. Après le gardien Álvaro Montero, et latéral gauche équatorien Diego Palacios, on vous propose le milieu de terrain Moisés Caicedo.

Attention, il s’agit d’un « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

En préambule, Pierre a souhaité nous préciser le contexte climatique de ces joueurs de Colombie ou Equateur. Le cliché du sable blanc, eau transparente et ambiance tropicale n’est pas toujours valable et certains ont l’habitude des températures plus basses : « La Colombie ou l’Equateur sont des pays tropicaux où il n’y a pas de saisons comme on les connait en France. C’est donc l’altitude qui va déterminer ton climat, c’est toujours la même température. Certains joueurs ont l’habitude de jouer en altitude comme à Quito (2800m) ou il ne fait pas chaud. »

De plus, la formation dans ces « petits » pays est valorisée pour une raison simple : « la différence de ces petits pays par rapport à l’Argentine est qu’il y a une limite du nombre de joueurs étrangers, c’est par exemple 4 en Colombie. Ces pays comme l’Equateur, le Venezuela ou le Pérou sont donc obligés de former des jeunes. »

On vous propose un jeune talent équatorien, un milieu de terrain de 19 ans…

FOCUS SUR Moisés Caicedo Club actuel Independiente (Equateur) Poste Milieu axial Taille 1m78 Age 19 ans Valeur Transfermarkt 1,2M€

En Europe ou au Brésil, la valeur de Moisés Caicedo va triplé rapidement, va exploser

« Moisés Caicedo joue à Independiente del Valle, il a 19 ans. L’Equateur ce n’est pas le Brésil, la France ou l’Allemagne mais quand tu as 19 ans et que tu commences à t’imposer dans ta sélection c’est que tu as du potentiel. Il a commencé a être sollicité par des clubs comme Gremio, l’Ajax s’est aussi renseigné. C’est un signe. Dans l’immédiat si tu te sépares de Strootman et Sanson cet hiver c’est une alternative parfaite. Même si son transfert va être aux alentours de 10M€ car la concurrence est forte, c’est un beau profil. C’est un box-to-box, il a une qualité de passe intéressante, il a un gros volume de jeu, il peut répéter les efforts. Son club est un des club qui bosse le mieux sur le continent, il n’ont pas d’histoire ou de titre mais ils ont commencé un processus, ils ont fait final de Libertadores, ils ont gagné l’équivalent de Youth League… Moisés Caicedo il faut y aller maintenant avant qu’il soit trop coté. En Europe ou au Brésil, sa valeur va triplé rapidement, va exploser… » Perre Gerbeaud – source : Footballcubdemarseille.fr (07/12/2020)

Le chiffre : 4

C’est le nombre de sélections avec l’équipe nationale d’Equateur pour Moisés Caicedo.