Le Mercato de l’OM : loin d’être terminé… les dessous de la stratégie marseillaise

À trois semaines de la clôture du marché des transferts, l’Olympique de Marseille est en pleine effervescence. Guidé par son entraîneur Roberto De Zerbi, le club peaufine une stratégie claire : orchestrer des départs ciblés pour financer des arrivées prioritaires en défense. Le dossier de l’ailier anglais Jonathan Rowe apparaît comme la clé de voûte de cette fin de mercato agitée.

De Zerbi confirme un chantier inachevé

Le ton a été donné samedi soir, juste après la victoire de prestige face à Aston Villa (3-1). Loin de se satisfaire, Roberto De Zerbi a immédiatement tourné les regards vers la suite des opérations : « Il y aura encore des départs et des arrivées », a prévenu le technicien italien. Après six recrues, le temps est désormais à l’ajustement.

Pour cela, l’opération dégraissage est enclenchée. Si Azzedine Ounahi et Faris Moumbagna ne font déjà plus partie des plans, d’autres joueurs sont priés de trouver une porte de sortie. Pour le défenseur canadien Derek Cornelius, l’OM espère une indemnité de 5 millions d’euros, mais une offre autour de 3 ou 3,5 M€ pourrait suffire à conclure l’affaire rapidement. De son côté, Pol Lirola a suscité l’intérêt de clubs de bas de tableau en Italie et en Espagne.

A lire aussi : Mercato OM : De Zerbi clarifie l’avenir de Jonathan Rowe !

Jonathan Rowe au cœur des convoitises

L’actif le plus précieux de l’effectif est sans conteste Jonathan Rowe. À 22 ans, l’international Espoirs anglais, récent bourreau de l’Allemagne en finale de l’Euro (auteur du but de la victoire le 28 juin), attire les regards. L’Atalanta Bergame (en cas de départ d’Ademola Lookman) et Fenerbahçe sont intéressés, tout comme Besiktas, qui pourrait accélérer si la piste menant à Yann Gboho (Toulouse) échouait.

Valorisé à environ 20 millions d’euros, son départ est une possibilité concrète. Roberto De Zerbi a abordé le sujet avec transparence : « Nous sommes tous très contents de Jonathan, c’est un joueur fort. […] Peu importe ce qu’il se passera, qu’il reste ou qu’il parte, il faut souligner que ce sera un choix commun de notre part », a-t-il déclaré, incluant le président Pablo Longoria et le directeur du football Medhi Benatia.

A lire aussi : Mercato OM : ça bouge pour Jonathan Rowe !

Financer les priorités défensives : une obligation

La vente de Rowe n’est pas un simple choix, mais une nécessité stratégique. Son transfert permettrait de financer la suite du mercato pour un club qui doit rester prudent, notamment car il doit encore régler sur cet exercice les options d’achat obligatoires du passé pour des joueurs comme Maupay, Höjbjerg… et Rowe lui-même.

Les fonds récoltés seraient alloués à deux chantiers majeurs. Le premier mène au prometteur défenseur central équatorien Joel Ordonez (21 ans). Le joueur de Bruges, dont le prix avoisine les 30 M€, est identifié comme le potentiel successeur à long terme de Leonardo Balerdi au poste d’axial droit.

Enfin, De Zerbi a lui-même confirmé l’autre priorité : le poste de latéral gauche. « Je pense que quelqu’un arrivera à ce poste-là, c’est une de nos priorités », a-t-il conclu. La fin du mercato marseillais s’annonce donc conditionnée par sa capacité à réaliser une vente majeure pour finaliser son puzzle défensif.

A lire aussi : OM Aston Villa : Le nouveau superbe but de GREENWOOD !