Mercato : Accord proche la priorité de l’OM Jonathan Rowe !

Déjà bien prolifique, le mercato olympien est loin d’être terminé. L’OM est toujours à la recherche d’un ailier gauche et d’un avant-centre. Le premier dossier pourrait être finalisé cette semaine.

A la recherche d’un ailier gauche, l’OM a fait de Jonathan Rowe sa priorité. L’attaquant de Norwich est motivé à l’idée de rejoindre Marseille et les négociations se poursuivent entre les deux clubs. La direction olympienne aurait fait une offre d’environ 15M€ d’après The Telegraph. Selon les dernières informations du journal l’Equipe ce mercredi, les dirigeants olympiens sont confiants sur ce dossier et espèrent une finalisation dans les prochains jours. Un accord serait proche et Jonathan Rowe pourrait même être présent au Vélodrome ce dimanche face à Reims.

🚨🔵⚪️ Olympique Marseille have sent new bid to Norwich for Jonathan Rowe as top target since July.

Negotiations are advancing as Rowe told clearly to Norwich that he wants to play for OM.

Total proposal now worth over £13m, as @JPercyTelegraph reports. pic.twitter.com/qk2XZATBGY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2024