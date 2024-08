OM : De Zerbi a pris une décision pour 4 joueurs !

Selon La Provence, l’Olympique de Marseille envisage un effectif de 17 ou 18 joueurs avec des jeunes en complément : Enzo Sternal, Yanis Sellami, Gaël Lafont ou encore Keyliane Abdallah. De Zerbi mise sur la nouvelle génération pour remonter l’OM en tête de classement.

L’Olympique de Marseille est actuellement premier du classement de Ligue 1, après leur victoire face à Brest (1-5). Roberto De Zerbi a parfaitement entamé sa saison en tant qu’entraineur et compte bien continuer ainsi, pour assurer au club phocéen une place en Ligue des Champions.

De Zerbi : « Un OM du futur »

🚨L’OM veut un effectif de 17-18 joueurs avec des jeunes (Enzo sternal, Yanis Sellami, Gaël Lafont, Keyliane Abdallah) en complément ➡ On estime qu’il serait contre productif de garder Amine Harit en remplaçant sur le banc à ce niveau de salaire#TeamOM #MercatOM @laprovence pic.twitter.com/VujeqJJbCk — SEB-H-FOOT (@sebhfoot) August 18, 2024

Selon les informations de La Provence, l’OM souhaite conserver une équipe d’environ 18 joueurs. Roberto De Zerbi veut également garder de jeunes joueurs en complément : Enzo Sternal, Yanis Sellami, Gaël Lafont et Keyliane Abdallah. Il y a quelques mois, ces joueurs de 17 et 18 ans ont permis à l’OM de remporter la seconde coupe Gambardella de son histoire. Des jeunes joueurs prometteurs à l’image des ambitions du coach italien. « On essaye de construire un OM pour le futur. J’aimerais rester longtemps ici », a déclaré De Zerbi, en conférence de presse, vendredi dernier.

De Zerbi construit son équipe

#DeZerbi : « Il faut faire les choses dans l’ordre. On doit d’abord construire l’équipe. Je suis venu pour bien faire les choses et de manière sérieuse. Je peux vous assurer que j’ai beaucoup d’ambition. Ce qui compte ce ne sont pas les mots mais les actes. » #OM #conf — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 16, 2024

À LIRE AUSSI : OM : La critique de Daniel Riolo sur le jeu de De ZerbiÀ LIRE AUSSI : OM : Un seul joueur de l’OM dans le onze type de l’Equipe !