Mercato : Al-Qadsiah ou l’OM ? Les dernières infos sur le dossier Aubameyang

Libre depuis son départ d’Al-Qadsiah, Pierre-Emerick Aubameyang devrait annoncer dans les prochains jours sa future destination. L’attaquant gabonais, qui sort d’une saison réussie en Saudi Pro League, est désormais au cœur d’une bataille entre l’Olympique de Marseille et Al-Ettifaq, selon les informations du journaliste britannique Ben Jacobs.

L’OM, où Aubameyang a laissé un bon souvenir après son passage lors de la saison 2023-2024 (18 buts toutes compétitions confondues), a entamé des discussions actives pour organiser son retour. Le club phocéen, en pleine reconstruction sous la houlette de Roberto De Zerbi, voit en lui un renfort d’expérience et de leadership pour encadrer un effectif jeune et viser une qualification européenne.

Mais la concurrence est bien réelle, notamment en provenance d’Arabie saoudite. Le club d’Al-Ettifaq, entraîné par Steven Gerrard, a mis le dossier Aubameyang en priorité, allant jusqu’à suspendre temporairement son intérêt pour Sheraldo Becker (Real Sociedad) dans l’attente d’une décision du buteur gabonais.

Ben Jacobs précise que les négociations restent complexes, en particulier en raison de l’intérêt de clubs européens, qui pourraient entrer dans la danse à tout moment. Malgré cela, Al-Ettifaq continue de tenter sa chance, misant sur son projet sportif ambitieux et les moyens financiers du championnat saoudien.

Alors que la décision de l’ancien joueur d’Arsenal est attendue dans les tout prochains jours, le suspense reste entier. Un retour à Marseille serait un joli coup pour l’OM, tandis qu’un nouveau challenge au Moyen-Orient confirmerait l’attractivité croissante de la Saudi Pro League pour les grands noms du football mondial.

Pierre-Emerick Aubameyang is expected to decide on his next club in the coming days after leaving Al-Qadsiah.

Marseille are in fast-moving talks over a potential return.

Al-Ettifaq have also made an ambitious approach. Ettifaq have paused their interest in Real Sociedad’s… pic.twitter.com/rfuiBqUgQM

— Ben Jacobs (@JacobsBen) July 17, 2025