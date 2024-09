Mercato concurrent : ce joueur clé du LOSC au cœur d’une grosse polémique, Exfiltré par Lyon il affiche sa frustration et départ pour Cherki ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Voici le récap’ du jour !

Zhegrova écarté de la sélection kosovare

Pendant cette trêve internationale, Edon Zhegrova s’est fait chasser de sa propre sélection. L’ailier droit, qui a rejoint le LOSC en janvier 2022 pour un montant de 7 millions d’euros, n’a pas respecté les règles fixées par la FFK (fédération de football du Kosovo). Edon Zhegrova ne jouera pas le prochain match contre Chypre, ce soir à 18 heures. Titulaire face à la Roumanie (0-3) vendredi dernier, l’attaquant kosovar est actuellement exclu de sa sélection, ainsi que deux autres de ses compatriotes. « Par décision conjointe du sélectionneur Franco Foda et de la Fédération de football du Kosovo (FFK), les trois footballeurs Arjanet Muric, Edon Zhegrova et Florent Muslija ont quitté le rassemblement de l’équipe nationale, pour violation du règlement de l’équipe nationale établi par le sélectionneur et la FFK », indique la Fédération dans un communiqué.

Actuellement avec le Kosovo pour disputer la phase de groupes de la Ligue des nations, Zhegrova a été exclu de la sélection avec deux coéquipiers pour « violation du règlement de l'équipe nationale ». Les trois joueurs auraient été aperçus en boîte de nuit.

Frustrant d’arriver dans un club et de ne pas avoir l’opportunité que j’aurais dû avoir-Adryelson

Arrivé dans un contexte de crise en janvier 2023 au côté de Lucas Perri et en provenance de Botafogo, Adryelson n’a pas fait long feu à l’Olympique Lyonnais. Annoncé comme un défenseur prometteur, le brésilien n’a jamais réussi à s’imposer dans la charnière lyonnaise jouant trois petits matchs (1 en coupe de France et deux en Ligue 1). En moins de 6 mois au club l’hypothèse d’un départ était déjà dans la tête du joueur de 26 ans, et qui s’est acté avec les promesses de vente de John Textor. Le président lyonnais a une nouvelle fois activé la passerelle Eagle pour exfiltrer son joueur, le renvoyant chez le leader brésilien en prêt. De retour à Botafogo, il a pu s’exprimer sur ce passage difficile à Lyon pendant sa présentation officielle, et n’a d’ailleurs pas caché son amertume. « Je ne suis pas parti uniquement pour des raisons financières, mais aussi pour avoir l’opportunité de jouer en Europe, dans un grand club comme Lyon. Après le travail que j’ai fait avec mes coéquipiers, c’est frustrant d’arriver dans un club et de ne pas avoir les opportunités que j’aurais due avoir. Au milieu de tout cela, il s’est passé beaucoup de choses, mais je suis revenu en cherchant l’opportunité de montrer à nouveau mon travail. Je sais que nous avons beaucoup de travail devant nous. Je suis à la disposition du coach. Bien sûr, c’est frustrant d’arriver dans un club et de ne pas avoir l’opportunité que j’aurais dû avoir », a-t-il déclaré en conférence de presse.

🚨 Adryelson est prêté à @Botafogo jusqu’au 31 décembre 2024🤝🇧🇷 pic.twitter.com/z9G2v1O4Vw — Olympique Lyonnais (@OL) September 2, 2024

Cherki vers l’Italie ?

Après un mercato très agité du côté du club rhodanien, nombreux sont les indésirables qui n’ont pas trouvé un point de chute, parmi eux Rayan Cherki. Alors qu’il était poussé vers la sortie, le Lyonnais devrait finalement prolonger de 3 ans à l’OL, avec augmentation de salaire. L’espoir français avait un accord avec le PSG qui est tombé à l’eau puis les pistes Dortmund et Fulham n’ont mené à rien. Alors que Galatasaray était très intéressé par le profil du milieu offensif mais rien ne semble concret, Cherki est donc toujours sur le marché des transferts. Selon Nicolo Schira, un nouveau club s’ajoute à liste des intéressés, il s’agit de la Lazio Rome et si Cherki ne prolonge pas il sera à 6 mois de la fin de son contrat en hiver.

