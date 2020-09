Mercato concurrents OM : L’ASSE refuse une offre énorme (et historique) pour un de ses jeunes espoirs

L’AS Saint-Étienne a refusé une offre de 32 M€ de la part de Leicester City à l’encontre de Wesley Fofana. Le club du Forez pouvait pourtant réaliser le plus gros transfert de son histoire.

William Saliba est toujours la plus grosse vente réalisée par l’ASSE. L’ancien Stéphanois, parti définitivement en fin de saison dernière à Arsenal, avait été vendu pour un peu moins de 30 M€ aux Gunners. Soit tout simplement une vente historique pour le club du Forez. Mais il aurait pu être devancé par son ancien compatriote en défense, Wesley Fofana. Ce jeune prometteur défenseur central (19 ans) a fait l’objet ces dernières heures d’une troisième offre de la part de Leicester City. Et quelle offre !

L’ASSE refuse 32 M€ pour Fofana !

Selon L’Équipe, les Verts, par le biais de leur entraineur, ont refusé une proposition de près de 32 M€ concernant Wesley Fofana. Claude Puel souhaite à tout prix continuer avec son jeune protégé cette saison et s’est donc fermement opposé à cette proposition de la part des Foxes. Du côté des dirigeants stéphanois, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont donné raison à l’ancien Lyonnais malgré la tentation de réaliser le plus gros transfert de l’histoire du club, nous informe le média sportif.