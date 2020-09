Mercato concurrents OM : Le LOSC cherche à désengorger son secteur offensif

Le dernier adversaire de l’OM en Ligue 1 s’apprête à céder un voire plusieurs joueurs d’ici la fin du mercato. État des lieux.

Le LOSC s’est activé sur le marché des transferts cet été. Les dirigeants lillois ont recruté quelques éléments offensifs : David, Yilmaz, Lihadji. Ces derniers viennent se rajouter à une liste assez conséquente de joueurs attirés par le but (Bamba, Ikoné, Araujo, Weah, Yazici…). Et le dernier quatrième de Ligue 1 compte désengorger un secteur beaucoup trop garni, selon La Voix Du Nord. Jonathan Ikoné, l’un des meneurs de l’attaque lilloise, souhaite poursuivre l’aventure dans le nord de la France, malgré l’intérêt prononcé de certaines écuries anglaises notamment. Son entourage s’est confié au média. « L’objectif de Jonathan n’a jamais été de partir cette année. On n’a jamais parlé avec un autre club. Ça ne sert à rien de se précipiter. »

Qui pour désengorger le secteur offensif du LOSC ?

La direction lilloise pourrait se rabattre sur Luiz Araujo (24 ans) ou Yusuf Yazici (23 ans). Le premier reste sur deux buts lors des deux derniers matchs de Ligue 1. Cantonné à un rôle de remplaçant sous l’ère Galtier, le Brésilien pourrait être le joueur cédé par le LOSC. Concernant Yazici, La Voix Du Nord nous livre quelques détails. « Le cas du milieu turc, en manque de temps de jeu et de confiance, est différent. Le LOSC s’orientera sur un prêt d’un an s’il faut momentanément désembouteiller le couloir droit. » À noter, le mercato touche à sa fin le 5 octobre prochain.