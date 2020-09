Mercato concurrents OM : Le Stade Rennais a trouvé son gardien en Ligue 1 ?

Edouard Mendy est sur le point de signer à Chelsea. Le Stade Rennais s’active pour lui trouver un remplaçant. Et le bonheur des Bretons pourraient se trouver en Ligue 1.

Le dernier troisième de Ligue 1 et qualifié pour la phase de groupe de C1 doit se trouver un remplaçant à Edouard Mendy. Le Sénégalais est en instance de départ à Chelsea et le club breton cherche à le remplacer. Et selon L’Équipe, les dirigeants rennais ont coché le nom du portier dijonais Alfred Gomis.

Alfred Gomis pour remplacer Edouard Mendy à Rennes ?

Le compatriote de Mendy en sélection évolue à Dijon depuis l’été 2019 et son arrivée en provenance de la SPAL, en Italie. Il serait la priorité du Stade Rennais. L’international sénégalais a un profil similaire, longiligne, au futur gardien des Blues. Actuellement dernier de Ligue 1 avec le DFCO, le joueur pourrait être cédé aux Bretons. Son conseiller, Giovanni Branchini, est actuellement en négociation avec les deux clubs. Les Bourguignons réclament près de 10 M€ dans l’affaire. Pour rappel, Gomis a prolongé son contrat au début du mois de septembre avec son club jusqu’en juin 2024. En cas d’échec, le SRFC pourrait se rabattre sur un ancien du PSG, Kévin Trapp, actuellement à l’Eintracht Francfort.