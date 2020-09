Mercato concurrents OM : Patrick Vieira annonce (encore) des recrues

L’entraineur de l’OGC Nice, Patrick Vieira, a évoqué le mercato du club en conférence de presse d’après match. L’ancien international chez les Bleus songe à recruter encore, après sept arrivés lors de cette période de mutation.

Ils s’appellent Robson Bambu, Hassane Kamara, Morgan Schneiderlin, Flavius Daniluic, Jordan Lotomba, Amine Gouiri et Rony Lopes. Ces sept joueurs ont rejoint la Côte d’Azur, et plus précisément l’OGC Nice, lors de ce mercato estival. Et leur entraineur Patrick Vieira réfléchit à d’autres arrivées avant la clôture de cette période de mutation (5 octobre). L’ancien international tricolore l’a évoqué en conférence de presse, au sortir du match perdu (3-0) face au PSG.

Discussions attendues entre Patrick Vieira, Jean-Pierre Rivière et Julien Fournier

« Vous n’êtes pas au courant de tout. Le club travaille toujours pour tenter d’améliorer l’effectif. Au niveau des arrivés, on a très bien travaillé. Des joueurs risquent de partir, d’autres vont arriver. Nous allons nous poser avec Julien Fournier et le président pour se pencher sur l’effectif. »

Patrick Vieira – Source : Conférence de presse 20/09/20

Stat :

L’OGC Nice a débuté la saison 2020-21 avec 2 victoires, face à Lens (2-1), puis à Strasbourg (2-0). Cependant, le GYM reste sur 3 défaites depuis : une en amicale face à Monaco (3-2), et les deux autres en championnat (à Montpellier, 3-1, et face au PSG, 0-3). Les Aiglons sont 10eme au classement.