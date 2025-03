Mercato Ex OM : André-Pierre Gignac lâche deux énormes révélations sur son avenir

L’attaquant français André-Pierre Gignac, sous contrat avec les Tigres jusqu’au 30 juin prochain, s’est exprimé ce mercredi au micro de Fox Sports concernant son avenir et l’évolution du championnat mexicain.

Installé au Mexique depuis près de dix ans, André-Pierre Gignac a évoqué l’arrivée récente de grands noms dans le championnat local, tels que James Rodriguez et Sergio Ramos. « La fraîcheur vient de ces nouveaux joueurs. Je suis arrivé à 29 ans. C’est une sensation formidable, mais récemment, nous avons accueilli des joueurs qui sont magnifiques à regarder jouer. C’est formidable pour le football mexicain de pouvoir recruter ces joueurs. Je pense que beaucoup d’autres viendront », a déclaré l’ancien attaquant de l’OM sur Fox Sports,.

Interrogé sur l’arrivée de ces stars, Gignac a tenu à adresser un message clair : « Nous avons besoin d’engagement, de dévouement, car on ne vient pas ici pour terminer sa carrière tranquillement. Le Mexique est beau, mais ce n’est pas ce que nous voulons. Nous voulons des joueurs engagés. » Il a également évoqué le prochain match contre Monterrey, le 13 avril, où il affrontera Sergio Ramos, précisant qu’il ne lui demanderait pas son maillot : « Non… je ne sais pas. Je n’aime pas trop ça. J’ai un peu d’ego là-dedans ; je ne suis pas parfait. Je préfère qu’on me le demande. »

L’avenir de Gignac aux Tigres et sa reconversion

Concernant son avenir personnel, alors que son contrat prend fin en juin prochain, Gignac a déclaré : « Je veux rester à vie. Je me sens capable de jouer une année de plus et j’ai encore beaucoup de force. Je pense être encore dans le coup. Il y a toujours un objectif personnel, et le plus important, c’est l’objectif collectif. J’ai beaucoup de trophées. J’ai hâte d’en gagner un autre. Ce n’est pas une question de palmarès. Ce que je veux, c’est que le club continue de gagner même après notre départ. »

Interrogé sur sa reconversion, il a évoqué la possibilité d’intégrer le conseil d’administration du club : « Au début de ma carrière, je disais que je voulais devenir entraîneur, mais avec le temps, c’est très stimulant de faire partie d’un conseil d’administration qui continue de vouloir remporter des trophées, des championnats et se développer à l’international. Je pense que Tigres a beaucoup progressé ces derniers temps et nous voulons poursuivre sur cette voie. Je suis déjà en formation et j’espère pouvoir bien me préparer. »

Selon Fox Sports, André-Pierre Gignac devrait donc prolonger son contrat jusqu’en 2026. La présence de son ami Guido Pizarro, désormais sur le banc, pourrait influencer sa décision. Le joueur français a conclu : « Je suis Mexicain, et j’adore être Mexicain. À cause de cette ferveur, de cette passion pour le football mexicain, pour les beaux maillots aussi, j’aurais adoré jouer pour El Tri, honnêtement. »

