Mercato Ex OM : Les surprenantes révélations de Costil sur Thauvin !

Actuellement en grande forme sous les couleurs du RC Lens, Florian Thauvin aurait pu effectuer son retour en Ligue 1 bien avant l’été dernier. C’est ce qu’a révélé Benoît Costil, ancien gardien international français, vendredi dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC.

Passé par l’Udinese entre janvier 2023 et 2025, Florian Thauvin a retrouvé un niveau de performance élevé en Serie A, une progression que Benoît Costil estime être restée largement sous le radar du public français. « Je serais curieux de savoir le nombre de fans de foot français qui ont vu les performances de Flo Thauvin en Italie pendant deux ans et demi », a-t-il expliqué à l’antenne.

Selon Costil, l’attaquant français a d’abord connu une phase d’adaptation après son passage au Mexique, avant d’enchaîner deux saisons complètes de très haut niveau avec le club italien. « Il a eu six mois d’adaptation après son passage au Mexique. Derrière, il fait deux années exceptionnelles », a-t-il précisé. L’ancien gardien s’est également dit surpris par le faible intérêt manifesté par les clubs français à ce moment-là : « Je suis surpris qu’il n’y ait eu que Lens qui l’ait appelé en fin de mercato. »

“Ils ne l’ont pas calculé”

Benoît Costil et Florian Thauvin se sont croisés à Salernitana, où le gardien a terminé sa carrière en 2024. Les deux hommes ont alors évoqué l’avenir du champion du monde 2018. Costil raconte avoir interrogé Thauvin sur l’absence de sollicitations en provenance de Ligue 1 : « Je lui ai dit : “tu retrouves du peps, du tonus, tu n’as pas un club français qui t’a appelé ?” »

La réponse de l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a été claire. D’après Costil, Florian Thauvin aurait lui-même pris l’initiative de contacter plusieurs clubs français, sans succès. « Il m’a dit : “Je me suis proposé à des clubs pour un salaire dérisoire…” Ils ne l’ont pas calculé », a rapporté l’ancien portier.

Toujours selon Benoît Costil, ces clubs n’étaient pas nécessairement des formations de premier plan en Ligue 1. Le joueur souhaitait avant tout revenir en France, notamment pour des raisons personnelles et familiales. Sans citer de noms, Costil a toutefois donné un indice sur la localisation des équipes concernées : « Je crois que c’était des clubs du sud par rapport à l’aspect familial. »

Ces révélations apportent un éclairage nouveau sur le parcours récent de Florian Thauvin, dont le retour en Ligue 1 avec le RC Lens intervient après plusieurs tentatives restées sans suite.

