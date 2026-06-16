Mercato ex OM : Un ancien flop affole le marché espagnol…

Parti de l’OM l’été dernier, Azzedine Ounahi a très bien rebondit en Liga sous les couleurs de Gérone. Élément moteur du milieu du club espagnol, l’international marocain devrait quitter Gérone, relégué en deuxième division. Plusieurs clubs de Liga sont intéressés.

Le contraste peut paraître surprenant. Magistral lors de la Coupe du Monde 2022 avec le Maroc et très intéressant depuis son arrivée l’été dernier à Gérone, Ounahi n’a jamais montré ses talents sous les couleurs de l’OM.

Ounahi, un renouveau en Espagne

Décevant, rarement décisif, le milieu marocain de 26 ans n’a jamais su s’imposer à l’OM et a rapidement été critiqué. Ounahi a préféré partir en prêt au Panathinaïkos où il a retrouvé des couleurs avant de quitter définitivement Marseille.

Vendu pour 6 petits millions à Gérone l’été dernier, l’Olympique de Marseille s’est séparé d’un élément devenu indésirable. Pourtant, l’ancien joueur du SCO d’Angers a fait le bonheur du club espagnol malgré une saison difficile.

Ounahi s’est parfaitement épanoui dans l’entrejeu de Gérone aux côtés d’Ivan Martin et Axel Witsel. Même s’il s’est montré à l’aise et performant (5 buts et 3 passes décisives), le Marocain n’a pas pu empêcher la relégation de Gérone en deuxième division.

Des contacts avec le Celta Vigo malgré l’intérêt d’autres clubs espagnols

Cette descente devrait acter son départ, lui qui aurait déjà des clubs prêts à le recruter cet été. Son profil plaît en Espagne. Selon les informations de Matteo Moretto, Ounahi serait sur les tablettes du Celta Vigo. Le Celta est qualifié pour la prochaine Ligue Europa et souhaite renforcer son milieu de terrain.

Les qualités d’Ounahi, capable de casser des lignes par sa conduite de balle et sa technique correspondent aux attentes du club Galicien. Des contacts auraient même déjà eu lieu entre les différentes parties selon Matteo Moretto.

Un autre club espagnol serait sur les rangs. Africa Foot indique également que Villarreal surveille aussi attentivement l’ancien milieu de l’OM.

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Un transfert qui remplira légèrement les caisses de l’OM

Même si la destination finale n’est pas encore connue, son départ semble inévitable. Un transfert qui pourrait faire les affaires, en partie, de l’OM. Le club marseillais a glissé une clause dans son contrat signé avec Gérone qui permet à l’Olympique de Marseille de récupérer 20% sur une future revente.

La Coupe du Monde pourrait également faire grimper la côte du Marocain. Une nouvelle bienvenue au vu de l’urgence financière de l’Olympique de Marseille. Pour l’heure, aucune offre concrète n’est parvenue à Gérone mais l’avenir d’Ounahi s’écrira très probablement ailleurs. Une perspective qui rassure un petit peu les finances marseillais.

Clarence Maillefaud