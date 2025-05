Mercato : “J’ai longuement parlé avec l’OM ! Il y a eu une très bonne accroche avec Longoria”

Amine Adli revient sur son transfert du TFC à Leverkusen et ses discussions avec l’OM

FOOTBALL – L’ailier international marocain Amine Adli, aujourd’hui au Bayer Leverkusen, est revenu sur son transfert en provenance du Toulouse FC et a évoqué ses échanges avec l’Olympique de Marseille et d’autres clubs de Ligue 1.

Transféré du TFC au Bayer Leverkusen à l’été 2021, Amine Adli a récemment évoqué les coulisses de son départ de la Ligue 1 et ses discussions avec plusieurs clubs français, dont l’Olympique de Marseille.

« J’étais encore jeune et j’aurais préféré rester en Ligue 1. Mais j’ai senti que les clubs étrangers croyaient plus en moi pour me faire jouer. Alors que les clubs de Ligue 1 m’expliquaient qu’il allait falloir du temps pour que je joue car je venais de Ligue 2 », a-t-il confié.

Pas surpris de la réussite de Longoria!

Adli a notamment révélé avoir été proche de rejoindre l’OM, : « On a parlé longtemps avec l’OM. Il y avait une très bonne accroche avec Longoria, c’est un top mec, il m’avait convaincu. Tu connais, moi, mec du sud et tout, l’OM ça reste l’OM. Mais cela ne s’est pas fait et il fallait prendre des décisions. »

Le joueur ne cache pas son admiration pour le président marseillais et son staff : « Je ne suis pas surpris de voir l’OM à ce niveau-là, avec Longoria. Il connaît trop le foot, c’est un passionné. Ça ne m’étonne pas de le voir réussir avec Mehdi Benatia. »

Finalement, Amine Adli a fait le choix de rejoindre l’Allemagne et le Bayer Leverkusen, où il a poursuivi sa progression et contribué à l’excellente saison du club en Bundesliga.

