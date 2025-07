Mercato : La Roma veut faire son marché en Ligue 1, y compris à l’OM !

Le mercato estival est lancé du côté de l’Olympique de Marseille, et cette fois, c’est l’AS Roma qui s’intéresse de près à un joueur du club phocéen. Selon les informations concordantes des médias italiens Il Messaggero et Il Tempo, Ismaël Koné, milieu de terrain de l’OM, figure parmi les pistes étudiées par le club de la capitale italienne pour remplacer Leandro Paredes, dont le départ semble acté.

Recruté par Marseille en provenance de Watford lors du dernier mercato estival 2024, Ismaël Koné n’a pas réussi à s’imposer dans l’entrejeu olympien, il a donc été prêté à Rennes lors de la deuxième partie de saison. Son profil athlétique, sa capacité à casser les lignes et sa polyvalence ont tapé dans l’œil des dirigeants romains, qui souhaitent renouveler leur milieu de terrain. Son nom a déjà été évoqué dans le cadre de l’intérêt de l’OM pour Evan Ndicka…

Toujours selon Il Tempo, la Serie A regarde de plus en plus vers la Ligue 1 pour se renforcer. Outre Ismaël Koné, deux autres joueurs du championnat français sont ciblés : Evann Guessand (Nice) et Georges Mikautadze (Lyon). L’AS Roma entend profiter de son réseau pour attirer des talents déjà rodés aux exigences du football européen.

« Le profil d’Ismaël Koné plaît pour sa projection vers l’avant et sa capacité à jouer dans un double pivot », rapporte notamment Il Messaggero, citant une source proche du club italien. Si aucun contact officiel n’a encore été établi entre les deux clubs, l’intérêt est réel, et un départ n’est pas à exclure si une offre convaincante arrive sur le bureau des dirigeants marseillais.

L’OM, qui prépare une saison 2025-2026 cruciale sous les ordres de Roberto De Zerbi, devra rapidement trancher sur l’avenir de ses cadres. Le club souhaite conserver ses meilleurs éléments, mais ne pourra ignorer une belle offre, surtout en cas de non-qualification pour une coupe d’Europe.

Ismaël Koné est sous contrat avec l’OM jusqu’en 2028. Sa valeur est estimée à environ 15 millions d’euros, ce qui en fait une cible abordable pour un club du standing de la Roma.