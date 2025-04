Mercato : Le PSG et l’OM en concurrence pour un jeune attaquant brésilien !

MERCATO OM – Le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille s’intéressent de près à Ryan Francisco, jeune espoir de São Paulo, déjà suivi par plusieurs clubs européens.

Le mercato estival approche et les clubs français affûtent leurs pistes. Selon les informations d’ESPN Brésil et du média Lance!, le PSG et l’OM suivent avec attention le profil de Ryan Francisco, jeune attaquant brésilien de 18 ans évoluant sous les couleurs du São Paulo FC. Le joueur, formé à Palmeiras puis passé par le SKA Brasil, a rejoint São Paulo en 2022. Il y a intégré les équipes de jeunes avant de faire ses débuts professionnels en décembre 2024.

Depuis le début de l’année 2025, Francisco a participé à 14 matchs toutes compétitions confondues, dont 6 avec l’équipe première, et a inscrit 1 but. Avec les équipes de jeunes, il affiche des statistiques bien plus remarquées : 10 buts et 1 passe décisive en 8 apparitions.

Observé en tribunes par plusieurs clubs français dont l’OM

Dimanche dernier, des émissaires du PSG, de l’OM, mais aussi de Montpellier, étaient présents en tribunes pour observer le joueur face à Cruzeiro. Accompagnés de son agent, l’ancien joueur Fabiano, leur présence confirme l’intérêt croissant autour de l’international U17 brésilien. Si l’OM ne dispose pas des moyens financiers du PSG, il peut néanmoins compter sur la stratégie de son président Pablo Longoria et le flair de Medhi Benatia

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Ryan Francisco est actuellement estimé à 4 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Son entourage assure qu’aucune offre officielle n’a encore été transmise à São Paulo, bien que plusieurs clubs aient manifesté leur intérêt. L’avenir de ce jeune buteur pourrait donc se jouer cet été, à condition que les prétendants se montrent convaincants.

