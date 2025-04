Mercato OM : Discussions avec un défenseur central à zéro euro !

MERCATO OM – Le défenseur du PSV Eindhoven, en fin de contrat cet été, est dans le viseur de plusieurs clubs, dont l’Olympique de Marseille. Sa venue pourrait dépendre d’une qualification en Ligue des Champions.

L’Olympique de Marseille poursuit activement la préparation de son effectif pour la saison prochaine. Selon les informations du journaliste italien Rudy Galetti, le club phocéen a récemment accéléré les discussions avec Olivier Boscagli, défenseur du PSV Eindhoven, dont le contrat arrive à échéance en juin.

A lire aussi : OM : Cette terrible possibilité pour le match face au MHSC

Âgé de 27 ans, l’ex-joueur de l’OGC Nice a d’ores et déjà informé le club néerlandais qu’il ne prolongera pas son bail. Capable d’évoluer en défense centrale ou sur le côté gauche, Boscagli présente un profil polyvalent qui séduit plusieurs écuries européennes. Son retour en France, après plusieurs saisons réussies aux Pays-Bas, serait notamment motivé par une volonté de se rapprocher de sa famille.

L’OM n’est pas seul sur le coup. Toujours selon Galetti, des clubs allemands, italiens et turcs suivraient également de près la situation du joueur. Libre de tout contrat à l’intersaison, Boscagli représente une opportunité intéressante sur le marché, à la fois en raison de son expérience et de sa capacité d’adaptation à différents systèmes de jeu.

A lire aussi : La chasse à la taupe, Longoria sort du silence, le montant pour Henrique… Les 3 infos OM de ce mardi !

L’arrivée potentielle du défenseur pourrait entraîner des ajustements au sein de l’effectif marseillais. Le statut de Geoffrey Kondogbia ou de Derek Cornelius pourrait être remis en question, tout comme la piste menant à Aymeric Laporte, également évoqué pour renforcer la défense olympienne.

Cependant, un paramètre majeur reste à prendre en compte : la qualification de l’OM pour la prochaine Ligue des Champions, qui pourrait peser lourd dans la décision finale de Boscagli.

Totti says if Roma can’t get Ancelotti they should get De Zerbi:

“I think it’s the right time for Ancelotti to come to Roma. He’s always been a fan and always said he’d come coach here.

Amongst the younger coaches I’d go for De Zerbi. He’s got a vision of how to build a team.… pic.twitter.com/YMrQ5Ou1Z2

— Italian Football TV (@IFTVofficial) April 15, 2025