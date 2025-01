Mercato : L’OM refuse une offre pour Elye Wahi !

C’est annoncé, Elye Wahi devrait rejoindre Francfort lors de ce mercato d’hiver. L’OM et le club allemand doivent maintenant se mettre d’accord mais une première offre a déjà été écartée.

L’Olympique de Marseille veut vendre Elye Wahi. Francfort a montré un intérêt plus que concret et d’après le journaliste Florian Plettenberg, une offre de 20M€ a déjà été transmise. Seulement, cette dernière a été refusée par l’OM, jugée trop peu importante. Les Marseillais voudraient récupérer leur mise initiale d’environ 30 millions d’euros.

🚨🆕 Eintracht Frankfurt have submitted a written offer to Olympique Marseille for Elye #Wahi. The package, worth €20m, was rejected.#SGE currently have no plans to increase the offer. As of now, there is no agreement between the clubs, and the deal is not finalized. The Wahi… pic.twitter.com/QRebclmrHz

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 22, 2025