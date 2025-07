Mercato : L’OM accélère ! (3 arrivées et 2 départs à venir)

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille entre dans une phase décisive. Alors que Roberto De Zerbi imprime sa patte sur le recrutement, le club phocéen est en passe de finaliser plusieurs mouvements dans les deux sens. Trois arrivées sont proches d’aboutir, tandis que deux départs se précisent.

En attaque, Pierre-Emerick Aubameyang devrait prolonger l’aventure à Marseille. L’attaquant gabonais, auteur d’une saison convaincante, est proche d’un accord pour une prolongation assortie d’une revalorisation salariale. Le club souhaite sécuriser l’un de ses atouts majeurs dans le système offensif voulu par De Zerbi.

Auba et Paixao mais aussi Weah tout proches !

Dans le sens des arrivées, Igor Paixão, l’ailier brésilien de Feyenoord, est en contacts avancés avec l’OM. Un accord est proche entre les deux clubs autour d’un transfert estimé à environ 15 millions d’euros. Le joueur de 24 ans, auteur de 6 buts et 5 passes décisives en Eredivisie la saison dernière, est ciblé pour sa capacité à percuter et à dynamiser le couloir gauche.

Autre dossier chaud : Timothy Weah. L’ailier américain de la Juventus pourrait débarquer sous forme de prêt avec option d’achat. Les négociations sont bien avancées et le joueur se montre séduit par le projet marseillais.

Rongier et Merlin vers la sortie !

Côté départs, Valentin Rongier et Quentin Merlin sont annoncés très proches du Stade Rennais. Le club breton cherche à renforcer son entrejeu et son couloir gauche. Les discussions portent sur un double transfert évalué à plus de 20 millions d’euros.

Autre dossier, Azzedine Ounahi est dans le viseur du Girona FC. Les négociations avec l’OM ne sont pas simples, le club espagnol aurait proposé 3M€ pour 50% du joueur alors que l’OM attend un global de 12 millions d’euros.

Avec ces mouvements imminents, l’OM s’apprête à entrer dans une nouvelle ère sous la direction de De Zerbi, entre ambitions sportives et volonté de renouveler en profondeur son effectif.