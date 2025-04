Mercato : L’OM au coeur d’une guerre pour cet international marocain !

Courtisé par plusieurs clubs européens, Hamza Igamane intéresse fortement l’OM. Le jeune attaquant marocain est également suivi de près par Rennes, Tottenham, Everton et le FC Séville.

Selon les informations du journaliste Hakim Zhouri de Les Lions de l’Atlas, Hamza Igamane est au centre d’une lutte entre plusieurs clubs européens. À seulement 22 ans, l’attaquant du Rangers FC. suscite l’intérêt de l’Olympique de Marseille, qui suit de près sa progression. Le Stade Rennais aurait également intensifié son intérêt ces derniers jours.

Mais le dossier est loin d’être simple pour les dirigeants marseillais : Tottenham, Everton, ou encore le FC Séville sont eux aussi très attentifs à l’évolution du jeune talent marocain. Plusieurs émissaires auraient même été aperçus lors de ses derniers matchs.

A LIRE AUSSI : Mercato : Après Greenwood et Henrique, des clubs anglais veulent un joueur de l’OM !

Le Stade Rennais s’intéresse fortement à Hamza Igamane… Tottenham, Everton, FC Séville et l’OM entre autre sont les clubs les plus intéressés — Hakim (@Z_hakos) April 23, 2025

Des négociations avancées avec l’Inter Milan

Le départ de Luis Henrique de l’Olympique de Marseille ne fait plus guère de doute. À 23 ans, le Brésilien devrait quitter le club à la fin de la saison. Plusieurs clubs européens suivent son dossier, parmi lesquels le Bayern Munich, Newcastle et Nottingham Forest, mais c’est en Serie A, et surtout à l’Inter Milan, que les discussions sont les plus avancées.

Selon les informations de Foot Mercato, un accord verbal aurait même été trouvé entre l’Inter et le joueur, qui a pourtant prolongé avec l’OM jusqu’en 2028. Les négociations sont jugées fluides entre les deux clubs.

Les prétendants sont nombreux pour Luis Henrique 🇧🇷 et ils ne sont pas découragés par ses derniers mois, aussi ternes qu’intrigants. Plus il déçoit, plus il semble attirer les convoitises. L’Inter, le Bayern, Newcastle et Nottingham s’intéressent à lui.#teamOM (@lequipe ) pic.twitter.com/FeJi2Ojy0U — LaZone_OM (@Lazone_OM) April 23, 2025



L’Inter souhaiterait pouvoir intégrer Luis Henrique à son effectif pour disputer la Coupe du monde des clubs (du 15 juin au 13 juillet). L’OM, de son côté, doit impérativement équilibrer ses comptes avant le 30 juin, ce qui pourrait accélérer la transaction. Le montant espéré dépasse les 30 millions d’euros, notamment grâce à la polyvalence du joueur, capable d’évoluer à différents postes dans le couloir droit.

A lire aussi : Mercato OM : Une piste offensive réactivée !