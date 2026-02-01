Mercato : L’OM boucle une nouvelle recrue surprise !

Malgré une semaine marquée par une forte instabilité sportive et interne, l’Olympique de Marseille continue d’avancer sur le marché des transferts. À moins de 24 heures de la clôture du mercato hivernal, le club phocéen s’apprête à enregistrer l’arrivée inattendue d’un nouveau milieu de terrain. Selon les informations de Footmercato, un accord total a été trouvé avec Zulte Waregem pour le transfert de Tochukwu Nnadi.

Cette opération intervient dans un contexte particulièrement tendu pour l’OM. Éliminé prématurément de la Ligue des champions, accroché par le Paris FC (2-2) en Ligue 1, le club traverse une période délicate, marquée également par des tensions internes à la Commanderie. Malgré ce climat, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont choisi de rester actifs jusqu’au bout du mercato.

A lire aussi : Mercato OM : C’est fait pour Himad Abdelli, les détails du deal

Peu médiatisé jusqu’ici, Tochukwu Nnadi est attendu dès demain à Marseille afin de finaliser son arrivée. Le dossier a été mené dans la plus grande discrétion, alors que l’attention se concentrait sur d’autres pistes, notamment celle menant à Himad Abdelli. Les deux clubs se sont entendus et le joueur a donné son accord.

Milieu de terrain au profil athlétique et travailleur, Nnadi représente un pari assumé par la direction marseillaise, qui continue de renforcer son effectif malgré la tempête. Une preuve supplémentaire que, même sous pression, l’OM ne renonce pas à agir.

A lire aussi : Mercato OM : Fabrizio Romano confirme pour O’Riley !