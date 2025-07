Mercato : L’OM devra sortir plus de 10M€ pour ce latéral !

L’OM cible Jackson Tchatchoua pour sécuriser son côté droit, mais l’Hellas Vérone est toujours aussi dur en affaires : le latéral camerounais, polyvalent et récompensé du titre du défenseur le plus rapide de Serie A, est estimé entre 8 à 15 M€ selon les clubs intéressés (dont Marseille), et le club italien ne cèdera pas en dessous de 10 M€ d’après ses dirigeants.

Actif sur le mercato, l’Olympique de Marseille, récemment sacré vice-champion de France et qualifié pour la Ligue des champions 2025‑2026, poursuit son recrutement. Le duo Pablo Longoria, Mehdi Benatia, sous les conseils de Roberto De Zerbi, s’intéresse particulièrement à renforcer la défense, point faible du dernier exercice.

Jackson Tchatchoua : un profil séduisant en Serie A

Jackson Tchatchoua, 23 ans, s’est imposé à l’Hellas Verone en Serie A avec 36 matchs, 2 buts et 3 passes décisives lors de la saison 2024‑2025. Capable d’évoluer latéral droit ou piston, l’international camerounais (10 sélections) allie puissance, polyvalence et expérience internationale.

Formé à Charleroi, il a rejoint Verona en 2023, d’abord en prêt puis définitivement en juin 2024 pour environ 3 M€

Quel prix pour tenter sa venue ?

Le club italien a fixer un prix de départ d’une valeur de 10 millions d’euro pour laisser partir Tchatchoua. Galatasaray a déjà proposé entre 8 et 9 M€, jugé insuffisant par Verona. Par ailleurs, Everton, Wolverhampton et Nottingham Forest seraient également en lice.