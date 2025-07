Mercato : L’OM faisait le forcing, mais s’est fait doubler pour ce jeune talent selon Fabrizio Romano !

L’Olympique de Marseille voit une nouvelle piste s’éloigner sur le marché des transferts. Selon les informations concordantes de Fabrizio Romano, RMC et de L’Équipe, Saïmon Bouabré (19 ans), jeune milieu offensif de l’AS Monaco, est tout proche de s’engager avec le club saoudien de Neom SC.

D’après le journaliste italien spécialisé dans les transferts, « le club saoudien NEOM SC a conclu un accord avec l’AS Monaco pour recruter le jeune talent de 19 ans Saïmon Bouabré. Frais de transfert €10 millions plus €2 millions de compléments et clause de revente. La décision appartient au joueur qui discute désormais des conditions avec Neom ». Une information confirmée par L’Équipe, qui précise que l’OM faisait le forcing ces derniers jours pour attirer le joueur, sans succès.

🚨🇸🇦 EXCL: Saudi side NEOM SC have agreed deal with AS Monaco to sign 19 year old talent Saïmon Bouabré.

Transfer fee €10m plus €2m add-ons and sell-on clause.

Decision up to the player who’s now discussing terms with Neom. pic.twitter.com/isUsGkzGxz

