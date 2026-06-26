Mercato : L’OM réclame une grosse garantie bancaire à Fenerbahçe pour Greenwood !

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Mason Greenwood est sur le départ et cela ne fait plus beaucoup de doute. Pourtant, le dossier patine alors que l’OM espère en retirer une belle somme pour renflouer les caisses. La Roma est en avance sur le dossier mais Fenerbahçe lorgne aussi l’Anglais. Le club turc aurait déjà fait une offre mais l’OM réclamerait une garantie bancaire à Fenerbahçe dans le cadre de ce transfert.

La Roma est prioritaire dans l’esprit de Greenwood mais elle ferait mieux d’accélérer le pas dans le dossier Greenwood. Alors que l’OM patiente depuis de longues semaines pour vendre son meilleur joueur, la Louve n’avance pas aussi vite que l’Olympique de Marseille l’espère.

Greenwood-Roma, un dossier qui n’avance pas

Obligé de vendre pour cinquante à soixante millions d’euros avant sa première audition devant la DNCG qui s’est déroulée mardi dernier, devra y retourner le 29 juin. Le gendarme financier du football français attend de nouveaux éléments complémentaires et des projections cohérentes et peut-être quelques ventes de la part de l’OM.

Le club olympien n’a, pour l’heure, vendu aucun joueur alors que les contacts entre Greenwood et le club italien sont évoqués depuis plusieurs semaines. La Roma a fait de l’Anglais sa priorité du mercato, tout comme Gasperini, l’entraîneur italien qui souhaite faire venir Greenwood rapidement.

Le joueur et son entourage seraient convaincus de signer en Italie où il disputerait la Ligue des Champions. Un accord de principe aurait déjà été trouvé pour un contrat de cinq ans et un salaire multiplié par deux comme l’indique Foot Mercato. Mais la Louve fait patiner le dossier. La faute à la tardive nomination de son nouveau directeur sportif et de son besoin de vendre pour 50 millions d’euros avant d’acheter.

Le Fenerbahçe ne lâche pas l’affaire

Face à cette situation, le Fenerbahçe s’est penché sur le dossier. Greenwood était déjà cité par un des candidats à la présidence du club turc mais celui-ci a perdu. La piste est toujours étudiée par le club turc.

Une première offre de 35 millions aurait déjà été proposé à l’OM, qui aurait refusé. Le club olympien attend une proposition autour des 55 millions d’euros, bonus compris. Selon le site turc Fanatik, le club phocéen aurait posé une condition ferme à Fenerbahçe.

L’OM veut se couvrir d’impayé avec une garantie bancaire

Marseille réclamerait une garantie bancaire couvrant 70% de la somme du transfert, une manière de se prémunir contre tout risque d’impayé et de sécuriser l’opération. Reste maintenant à voir si le Fenerbahçe serait prêt à faire une offre qui répond aux exigences de l’OM.

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La Roma garderait d’ailleurs une petite avance dans le dossier selon les médias italiens mais la prise de contact du club turc avec l’Olympique de Marseille pourrait brouiller les pistes. La Louve ne doit pas trop traîner, au risque de voir sa priorité du mercato lui filer sous le nez.

Clarence Maillefaud