Mercato : L’OM relance la piste Ismaël Bennacer !

L’Olympique de Marseille revient à la charge pour Ismaël Bennacer. Selon la Gazzetta dello Sport, le milieu de terrain algérien, déjà prêté à l’OM de janvier à juin dernier, pourrait faire son retour sur la Canebière.

Bennacer n’a pas forcément marqué les esprits lors de son passage à Marseille, mais son expérience, sa qualité technique et sa capacité à stabiliser l’entrejeu pourrait être un plus pour Roberto De Zerbi. Jusqu’ici, sa situation contractuelle avec le Milan AC et son salaire n’avait pas permis son retour à Marseille.

Avec les départ de Rongier et Koné, l’OM a besoin de renforcer son milieu de terrain et n’a visiblement pas abandonner la piste Bennacer. Le joueur, âgé de 27 ans et sous contrat avec l’AC Milan jusqu’en 2027, verrait d’un très bon œil un retour en dans la citée phocéenne. Son souhait de retrouver Marseille pourrait jouer un rôle décisif dans les négociations, alors que Milan pourrait exiger un certain montant pour céder son international algérien.

Reste à savoir si l’OM parviendra à convaincre le club italien avant la fin du mercato estival et à offrir à Roberto De Zerbi un élément déjà éprouvé et opérationnel pour son milieu de terrain.

