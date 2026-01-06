Mercato : L’OM vise ce buteur prometteur “qui affole l’Europe” ?

Alors que la période des transferts hivernaux bat son plein, l’attaquant marocain de 20 ans, Yassir Zabiri, suscite l’intérêt de plusieurs clubs européens dont l’OM. Son profil de buteur émergent, confirmé par ses performances en club et en équipe nationale U20, attire l’attention bien au-delà du Portugal.

Un profil en vue après un Mondial U20 marquant

Formé à la Mohammed VI Football Academy, Yassir Zabiri a rejoint le club portugais de Famalicão en août 2024, après un passage à Union Touarga au Maroc. Sous le maillot de Famalicão, il s’est affirmé comme un attaquant capable d’influencer les matchs en Primeira Liga. Cette saison, il a disputé au moins 10 matchs en championnat et marqué 4 buts, selon les statistiques disponibles.

Sur la scène internationale, Zabiri s’est particulièrement distingué lors de la Coupe du monde U20 2025. Il a terminé meilleur buteur du tournoi avec cinq réalisations, contribuant à la victoire historique du Maroc U20 contre l’Argentine en finale.

Zabiri affole l’Europe… le meilleur buteur de la coupe du monde U20 et accessoirement champion du monde, attise beaucoup les convoitises… Wolfsburg, Porto, Benfica, Villareal et l’OM sont tous intéressé à des degrés divers.

Plusieurs clubs européens à l’affût, l’OM dans la danse pour Zabiri

Selon les dernières informations du journaliste Hakim Zhouri, plusieurs équipes européennes suivent de près l’évolution de Yassir Zabiri. Outre des clubs portugais comme Benfica, FC Porto ou Sporting CP, c’est aussi l’intérêt de clubs étrangers qui se confirme. Le VfL Wolfsburg serait prêt à formuler une offre autour de 13 M€, tandis que des rumeurs l’associent également à l’Olympique de Marseille et à d’autres formations intéressées par son profil offensif.

Dans ce contexte, l’OM figurerait parmi les clubs ayant « rassemblé des informations » sur le jeune attaquant. La piste, encore à un stade exploratoire, s’inscrit dans une dynamique où Marseille cherche à renforcer son secteur offensif avec des profils jeunes et potentiellement évolutifs.

Pour l’Olympique de Marseille, engagé sur plusieurs fronts en championnat et en coupes, l’ajout d’un joueur comme Zabiri répondrait à un double objectif stratégique : injecter de la jeunesse et de la profondeur dans le secteur d’attaque tout en anticipant une possible « rotation » ou succession au sein de l’effectif. À 20 ans, le Marocain représente un profil susceptible de progresser rapidement dans un championnat exigeant comme la Ligue 1.

Cependant, à ce stade, aucune offre concrète n’a été officialisée et les discussions entre Famalicão, l’OM ou d’autres clubs ne sont que des pistes de travail rapportées par les observateurs du marché. Les prochaines semaines, souvent animées en hiver sur le marché des transferts, seront déterminantes pour savoir si Zabiri restera au Portugal jusqu’à la fin de la saison ou s’il franchira un cap vers un club de plus grande envergure. Le possible transfert de Robinio Vaz pourrait avoir un impact y compris dans ce dossier…