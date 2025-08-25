Mercato OM : 🔥 C’est chaud avec Ceballos !

L’Olympique de Marseille pourrait frapper un grand coup avant la fin du mercato. Selon Foot Mercato, le milieu espagnol Dani Ceballos, sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2027, serait intéressé par un transfert vers le club phocéen. Après avoir laissé entendre que son aventure madrilène touchait à sa fin, le joueur de 29 ans pourrait devenir le renfort majeur attendu par les supporters marseillais.

Ceballos emballé par le projet OM !

L’OM, qui a déjà investi 65 millions d’euros cet été pour renforcer son effectif, voit en Ceballos une opportunité stratégique pour étoffer son milieu de terrain. Le club marseillais envisage un prêt avec option d’achat, voire une obligation d’achat, afin de sécuriser l’arrivée du joueur de 29 ans. Cette démarche intervient alors que le dossier Adrien Rabiot reste incertain, et que le départ de Jonathan Rowe pour Bologne a été officialisé.

Pour les supporters marseillais, l’arrivée de Ceballos représenterait un renfort de poids, apportant son expérience internationale et son palmarès impressionnant, notamment avec ses trois titres en Ligue des Champions. Les négociations sont en cours, et le dénouement pourrait intervenir dans les prochains jours, offrant ainsi à l’OM une fin de mercato particulièrement animée.