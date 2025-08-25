Mercato : Selon Fabrizio Romano, l’OM tente de s’offrir un milieu du Real Madrid !

L’Olympique de Marseille intensifie son mercato avec une cible de choix au milieu de terrain. Selon Fabrizio Romano, journaliste spécialisé dans les transferts, l’OM souhaite recruter Dani Ceballos, milieu espagnol du Real Madrid, pour renforcer son secteur central.

Les discussions entre les deux clubs ont déjà débuté, mais un accord ne sera pas simple à trouver. Le Real Madrid reste prudent sur l’idée de prêter son joueur, même si un prêt avec option d’achat est actuellement à l’étude. Cette formule permettrait à l’Olympique de Marseille de s’offrir les services de Ceballos sans engager immédiatement une dépense importante, tout en laissant la possibilité d’un transfert définitif si le joueur s’adapte rapidement au championnat français.

🚨⚪️🔵 Olympique Marseille are keen on signing Dani Ceballos as dream target for the midfield. Initial talks took place, not an easy deal with Real Madrid but Olympique Marseille are trying. #OM Loan with option to buy being discussed. pic.twitter.com/9y8sUBXCv2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2025

Ceballos en prêt à l’OM ?

Le profil de Dani Ceballos correspond aux besoins de l’OM dans son milieu de terrain. Capable de jouer aussi bien comme meneur de jeu que relayeur, l’Espagnol apporterait créativité, technique et expérience à une équipe marseillaise qui cherche à se renforcer après une saison où la régularité a parfois fait défaut. La direction olympienne mise sur un joueur déjà habitué aux grands clubs européens pour dynamiser son effectif et viser de meilleures performances en Ligue 1 et en compétitions européennes.

Si l’opération venait à se concrétiser, ce serait un coup significatif pour l’OM sur le marché des transferts. La piste Ceballos s’inscrit dans la stratégie du club phocéen de renforcer ses cadres avec des joueurs capables d’impacter immédiatement les performances de l’équipe. Pour le moment, aucune annonce officielle n’a été faite, et les supporters devront attendre la suite des négociations pour savoir si le prêt avec option d’achat sera validé par les deux parties. Reste à savoir si cette option est liée au départ de Rabiot ?

Prêt avec OA obligatoire ?

Selon le journaliste Matteo Moretto : “ Marseille souhaite recruter Dani Ceballos. Les deux parties sont en discussion et travaillent sur un prêt avec option d’achat, qui pourrait être considéré comme obligatoire.”

En résumé, l’Olympique de Marseille reste actif sur le marché et cible des profils capables de transformer son milieu de terrain. Dani Ceballos représente une opportunité intéressante pour renforcer l’équipe, mais la complexité du dossier avec le Real Madrid rend l’issue incertaine. Les prochaines semaines seront déterminantes pour le club olympien, qui souhaite concrétiser un transfert ambitieux pour préparer la saison à venir.