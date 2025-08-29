Mercato OM : Accord avec Edon Zhegrova !

MERCATO OM : Alors que le mercato touche à sa fin, l’Olympique de Marseille s’active encore pour renforcer son secteur offensif. Dans ce cadre, le club phocéen a bien avancé sur le dossier Edon Zhegrova, ailier du LOSC, séduit par le projet olympien. Mais si un pas important a été franchi, tout n’est pas encore réglé…

L’Olympique de Marseille tient peut-être l’un de ses gros coups de la fin de mercato. Selon Foot Mercato, le club phocéen a trouvé un accord contractuel quasi total avec Edon Zhegrova , qui devrait s’engager jusqu’en 2030. Mais si le joueur est déjà séduit par le projet marseillais, l’affaire est loin d’être conclue : il reste désormais à convaincre le LOSC, qui réclame 15 M€ + 5 M€ de bonus pour libérer son ailier.

Zhegrova, 26 ans (80 matchs de Ligue 1, 15 buts, 12 passes décisives), a vécu une année 2025 compliquée. Opéré d’une pubalgie, il n’a pas disputé le moindre match depuis janvier et avait même été écarté du groupe lillois, s’entraînant avec la réserve après avoir exprimé son désir de départ. Finalement réintégré, il reste sous contrat jusqu’en juin 2026, et son président Olivier Létang avait assuré récemment vouloir le conserver.

Mais le joueur a désormais obtenu son passeport albanais, ce qui lui permet de ne plus être considéré comme extra-communautaire, et a affiché clairement sa volonté de rejoindre l’OM.

L’OM et De Zerbi insistent

Côté marseillais, Roberto De Zerbi pousse pour recruter un ailier créatif, capable de dynamiter les défenses. Le club a déjà frappé fort cet été (Douglas Luiz, Zirkzee, Rabiot…) mais souhaite encore renforcer son secteur offensif. La direction, emmenée par Pablo Longoria et Mehdi Benatia, ne lâche donc pas le dossier malgré la fermeté lilloise.

Les discussions entre les deux clubs devraient s’intensifier d’ici la clôture du mercato, le 1er septembre à 20h. Si l’OM parvient à convaincre Lille, Edon Zhegrova pourrait devenir la prochaine recrue phare du projet De Zerbi, apportant vitesse, dribbles et imprévisibilité à l’attaque olympienne.

