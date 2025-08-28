Nouveau rebondissement pour Rabiot, ça se confirme pour Pavard, un cheque de 6 M€ … les 3 infos mercato OM du jour…

Voici les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer ce jeudi 28 aout 2025 dans l’actualité de l’OM et du mercato du club marseillais.

1 – Mercato OM : Longoria tend la main à Rabiot malgré les tensions !

Alors que l’avenir d’Adrien Rabiot reste plus que jamais incertain, le président de l’OM, Pablo Longoria, a tenu à clarifier sa position ce dimanche soir au micro de Canal+. Le dirigeant de l’OM tend la main à l’international francais.

« La porte de mon bureau reste toujours ouverte, pour Adrien Rabiot, comme pour les autres. La chose la plus importante, c’est de savoir se parler et d’avoir une discussion sincère. Il est aujourd’hui un joueur sous contrat avec l’OM », a déclaré le dirigeant espagnol.

Un message clair, à la fois ferme et conciliant, qui intervient après plusieurs jours de rumeurs autour d’un possible départ de l’international français, placé sur la liste des transferts suite à son altercation avec Jonathan Rowe.

Malgré la main tendue de son entraîneur Roberto De Zerbi puis désormais celle de son président, l’avenir du milieu de terrain reste incertain à quelques jours de la fin du mercato.

Il y a quelques jours, après la large victoire de l’OM contre le Paris FC (5-2), l’entraîneur Roberto De Zerbi avait fait passer un message pour tenter d’arranger les choses : « En ce qui concerne Rabiot, je n’ai encore parlé à Pablo et Medhi mais l’espoir que j’ai, et ce n’est pas seulement par rapport à la valeur du joueur mais par rapport à la personne qu’il est. Même s’il a fait une erreur, j’espère qu’il y a la possibilité de recomposer la chose, que les choses se remettent. Je ne suis pas quelqu’un qui claque les portes au nez. Je ne suis pas la seule personne à décider, le club passe avant le coach. Mais Adrien est quelqu’un de bien. Je lui ai donné un conseil, j’espère qu’il le suivra et qu’il me suivra. Je pense être quelqu’un de bien aussi, j’essaie de tendre la main. Je ne mets jamais de croix sur les personnes. Si je peux aider à résoudre ce problème, je suis prêt à tout. Pas pour le joueur mais pour la personne qu’il est. Je pense que c’est important, pour le bien de tous, pas seulement footballistique mais aussi humain ».

2 – Mercato OM : Les deux priorités au poste de défenseur central selon l’Equipe !

L’Olympique de Marseille poursuit activement ses recherches pour renforcer son secteur défensif. Selon les informations de L’Équipe, la priorité estivale du club reste le recrutement de Joel Ordonez, le défenseur central équatorien de Bruges. Âgé de 21 ans et sous contrat jusqu’en 2028, l’international est perçu comme le successeur idéal de Leonardo Balerdi. Séduit par le projet marseillais, le joueur est intéressé par une arrivée en Ligue 1.

Mais le dossier s’annonce complexe. Bruges, fraîchement qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des champions, ne compte pas brader son joueur. Le montant réclamé avoisinerait les 30 millions d’euros, une somme jugée importante par la direction marseillaise. Les discussions, entamées depuis plusieurs semaines, avancent sans réelle accélération, ce qui oblige le staff de Roberto De Zerbi à envisager d’autres pistes.

En cas d’échec sur Ordonez, l’OM pourrait se tourner vers une solution inattendue : Benjamin Pavard. Le champion du monde 2018, âgé de 29 ans, évolue actuellement à l’Inter Milan, avec qui il est lié jusqu’en 2028. Si Didier Deschamps n’a pas retenu Pavard dans sa liste pour le mois de septembre, son profil reste suivi de près par le board marseillais.

Ordonez toujours la priorité, Pavard le plan B !

Le dossier présente néanmoins plusieurs obstacles. Le défenseur français dispose d’un salaire conséquent, qui pourrait représenter un frein majeur pour les finances olympiennes. De plus, aucun contact avancé n’a encore eu lieu entre l’Inter et l’OM, même si les relations entre les deux clubs sont qualifiées de bonnes.



L’expérience et le palmarès de Pavard séduisent en revanche le staff phocéen, qui voit en lui une valeur sûre pour encadrer une défense en reconstruction. L’OM continue donc de travailler sur ces deux pistes, avec Ordonez comme cible prioritaire et Pavard comme option étudiée.

À l’approche de la fin du mercato, la question demeure : l’OM a-t-il les moyens de faire signer un de ses deux joueurs ?

3 -Mercato OM : Le détails financiers du deal Gérone / Ounahi

Azzedine Ounahi quitte officiellement l’Olympique de Marseille pour s’engager avec Girona. L’international marocain, qui privilégiait la Liga afin de conserver ses chances en sélection, rejoint donc le club catalan contre 6 millions d’euros. Un transfert qui ne fera pas les affaires du SCO d’Angers, laissé à l’écart du deal malgré sa clause.

Après un été agité où son nom a circulé dans plusieurs clubs européens, Azzedine Ounahi a finalement trouvé un point de chute. Le milieu marocain avait un objectif clair : rejoindre l’Espagne pour évoluer en Liga. Une décision dictée par sa volonté de rester compétitif et d’augmenter ses chances de disputer la prochaine CAN ainsi que le Mondial 2026 avec les Lions de l’Atlas. À seulement 24 ans, l’ancien Angevin mise donc sur un championnat plus technique et offensif pour mettre en avant ses qualités de dribble, de projection et de créativité, bien plus qu’en Ligue 1 où il peinait parfois à s’exprimer pleinement.

🚨🔴⚪️🇲🇦 #Liga | 🔐 Accord Girona – OM pour Azzedine Ounahi 💰 6M€ pour 80% des droits économiques du joueur ❗️Angers ne va rien toucher sur ce transfert 🛎 Ding Dong Avec @sebnonda & @HanifBerkanehttps://t.co/llLCBRLvux pic.twitter.com/dvV8sV6eyO — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 28, 2025

Initialement, Girona avait proposé seulement 3 millions d’euros pour 50 % des droits du joueur. Une offre refusée par l’OM, qui réclamait un montant supérieur et plus conforme à la valeur de son international. Le club espagnol est revenu avec une seconde proposition, cette fois acceptée par Marseille : 6 millions d’euros pour 80 % des droits sportifs d’Ounahi. Ce montage financier, typique du modèle catalan soutenu par le City Football Group, permet à Girona de limiter les risques tout en s’assurant un joueur international expérimenté. Pour l’OM, il s’agissait surtout de trouver une porte de sortie à un joueur qui ne s’imposait pas totalement dans les plans de Roberto De Zerbi.

Angers ne touchera rien

Recruté à l’hiver 2023 après une Coupe du Monde remarquée avec le Maroc, Ounahi n’a jamais totalement réussi à s’imposer sur la durée sous le maillot marseillais. Entre blessures, manque de régularité et concurrence accrue, son aventure olympienne se termine dans une relative discrétion. À 24 ans, il espère se relancer en Catalogne, dans un championnat qui correspond davantage à ses qualités techniques et à son style de jeu. À Girona, il pourrait bénéficier d’un cadre plus serein et d’un collectif déjà rodé, capable de tirer le meilleur de ses capacités offensives. Son profil créatif et imprévisible pourrait bien apporter une nouvelle dimension à l’équipe catalane.

