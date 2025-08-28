Mercato OM : Pablo Longoria confirme l’abandon d’une piste prioritaire et prestigieuse !

Annoncé avec insistance du côté de l’Olympique de Marseille ces dernièrs jours, le milieu de terrain du Real Madrid Dani Ceballos ne rejoindra finalement pas le club phocéen. Alors que les négociations semblaient bien avancées, le joueur espagnol a fait volte-face au dernier moment, contraignant l’OM à tourner la page.

Longoria confirme la fin des discussions

Interpellé par la télévision Espagnole, le président de l’OM Pablo Longoria a reconnu l’échec de ce dossier, sans chercher à le masquer :

« Nous voulions Ceballos, mais les choses changent sur le marché », a-t-il expliqué, mettant en avant l’imprévisibilité du mercato estival.

L’OM doit accélérer

Le profil de Ceballos, 28 ans, avait séduit le staff de Roberto De Zerbi, en quête d’un milieu technique et expérimenté pour renforcer son entrejeu après le départ précipité d’Adrien Rabiot. Mais l’Espagnol, peu utilisé par Carlo Ancelotti au Real Madrid, a finalement préféré rester en Espagne, à la grande déception des dirigeants olympiens.

Cet échec illustre la difficulté pour l’OM d’attirer des joueurs confirmés malgré la perspective de la Ligue des champions. Avec encore plusieurs renforts attendus par De Zerbi, le club phocéen doit désormais se tourner vers d’autres pistes.

👉 A noter que le jeune attaquant Hamed Junior Traoré (Bournemouth) est pour sa part attendu à Marseille ce jeudi pour passer sa visite médicale.

