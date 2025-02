Mercato OM : Après la Premier League… ça s’agite autour de Luis Henrique !

Luis Henrique, repositionné en piston droit à l’OM sous les ordres de Roberto De Zerbi, brille cette saison avec 9 buts et 6 passes décisives en 25 matchs. Son éclosion attire l’attention de plusieurs clubs de Premier League mais aussi de Serie A, plaçant le club phocéen face à une forte concurrence pour le conserver.

Luis Henrique ne cesse de faire parler de lui sur la scène européenne. De retour à l’Olympique de Marseille en janvier 2024 après un prêt réussi à Botafogo, l’ailier gauche brésilien, repositionné en piston droit par Roberto De Zerbi, s’est imposé comme un élément essentiel du dispositif marseillais. Avec 9 buts et 6 passes décisives en 25 matchs toutes compétitions confondues, il est devenu une pièce maîtresse de l’effectif phocéen.

Sa montée en puissance n’a pas échappé aux clubs anglais. Selon TBR Football, trois formations de Premier League, Nottingham Forest, Newcastle et Everton, suivent de près son évolution et envisagent une offre pour le recruter dès le prochain mercato estival. Ces clubs, en quête de renforts offensifs, apprécient particulièrement sa polyvalence et sa capacité d’adaptation à différents schémas tactiques.

