Mercato OM : Benatia se montre très ferme face à l’intérêt de la Juve !

Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, le directeur sportif de l’OM est revenu en toute transparence sur ses plus grandes fiertés en matière de recrutement. L’ancien défenseur a également tenu un discours très ferme concernant l’avenir de Pierre-Emile Højbjerg, annoncé dans le viseur de la Juventus.

L’actualité de l’Olympique de Marseille s’est invitée cette semaine dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Le directeur sportif du club phocéen, ancien international et figure reconnue du football européen, a livré une analyse détaillée de son travail à Marseille, entre choix forts sur le banc et recrutements structurants pour le projet sportif.

De Zerbi et un mercato assumé

Interrogé sur l’achat dont il est le plus fier depuis son arrivée à l’OM, le dirigeant marseillais n’a pas hésité longtemps. « De Zerbi. Nous avons le même tempérament ; quand l’équipe ne gagne pas, il est le premier à être déçu », explique-t-il. Une déclaration qui illustre la relation de confiance établie entre le directeur sportif et l’entraîneur italien, au cœur du projet marseillais.

Sur le plan des joueurs, le responsable du recrutement cite plusieurs noms forts. « Parmi les joueurs, je citerais Weah, pour qui Roberto m’a appelé à deux heures du matin alors que j’étais à la Coupe du Monde des Clubs », révèle-t-il, avant d’évoquer Greenwood, « actuellement meilleur buteur de Ligue 1 ». Une précision factuelle qui souligne l’impact immédiat de l’attaquant anglais sous le maillot olympien.



Le directeur sportif met également en avant Pierre-Emile Højbjerg, « pour son mental », ainsi que Medina, décrit comme un joueur au « caractère exceptionnel ». Emerson est aussi mentionné, « dont je connaissais la valeur mais qui m’a encore plus surpris ». Enfin, Rabiot est cité comme un élément important du projet, malgré un contexte de négociation initial plus complexe.

Højbjerg ciblé par la Juventus : réponse sans ambiguïté

La seconde partie de l’entretien concerne directement le mercato hivernal. Face aux rumeurs persistantes envoyant Højbjerg à la Juventus, où Spalletti apprécierait particulièrement son profil, le dirigeant marseillais se montre catégorique. « Pierre est très important pour nous, un milieu de terrain complet. Je l’ai rencontré au Bayern, je l’ai fait venir à Marseille, et je suis content de ce qu’il fait. Il ne partira pas », affirme-t-il.

Un message clair envoyé aux dirigeants turinois, mais aussi aux supporters de l’OM, alors que le club entend préserver ses cadres pour rester compétitif sur la scène nationale. À l’approche de janvier, Marseille affiche ainsi une ligne directrice ferme : stabilité sportive et continuité du projet avant toute considération de marché.