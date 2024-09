Mercato OM : Benatia voit très grand pour Greenwood !

Le jeune attaquant de l’OM Mason Greenwood (22 ans) n’a pas manqué ses débuts en Ligue 1. Avec déjà 5 buts au compteur, il peut selon Mehdi Benatia réaliser de très grandes choses sous le maillot marseillais. A lire aussi : OM Nice (2-0) : Le superbe but d’Henrique et celui de renard de Maupay ! L’Olympique de Marseille réalise un très bon début de saison. Mason Greenwood y est pour beaucoup. Le jeune attaquant anglais a en effet inscrit 5 buts en 4 matchs. Il est d’ailleurs le meilleur buteur de Ligue 1 après 5 journée de championnat. Au cours d’un entretien accordé à BeIN Sport, Mehdi Benatia, le conseiller du président Pablo Longoria, affirme que l’ailier anglais n’a « aucune limite » : “Mason Greenwood ? C’est le très, très haut niveau. J’ai joué avec Dybala, Robben… lui, c’est un joueur qui n’a pas de limites. Il peut mettre 20 buts par saison s’il veut”, a ainsi déclaré Mehdi Benatia.

Comment Benatia a attirer De Zerbi

Au cours de cet entretien, Mehdi Benatia a par ailleurs raconté comment il a réussi a attiré Roberto De Zerbi à l’OM : « On a vu qu’il était en train de résilier, je l’ai appelé au culot. Il m’a écouté, je lui ai dit qu’il devait redonner une identité à l’équipe. C’est un passionné, il a besoin de personnes vraies autour de lui… Mon rêve est d’avoir 3 ou 4 joueurs formés à l’OM et une équipe compétitive en Europe. On joue avec des jeunes importants de l’équipe comme Ismaël Koné ou Mason Greenwood ».