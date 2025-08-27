Mercato OM : Benjamin Pavard dans le viseur marseillais !

Selon les informations de La Provence, l’Olympique de Marseille songerait toujours à Benjamin Pavard (29 ans) pour renforcer son secteur défensif. L’international français, champion du monde 2018, ne serait pas insensible au projet phocéen et pourrait représenter une piste sérieuse en cette fin de mercato.

Un profil d’expérience pour l’OM

Après avoir ciblé plusieurs renforts défensifs, Pablo Longoria et Mehdi Benatia continuent d’explorer le marché. L’idée d’attirer un joueur du calibre de Pavard, capable d’évoluer aussi bien en défense centrale qu’au poste de latéral droit, séduit l’état-major olympien. Son expérience au plus haut niveau, que ce soit avec les Bleus ou dans les clubs prestigieux où il est passé, constituerait un atout majeur pour solidifier la défense de Roberto De Zerbi.

A lire aussi : Mercato OM : Une première offre de prêt refusée pour ce milieu !

Un dossier complexe mais pas impossible

Le principal frein reste bien entendu l’aspect financier. Pavard sort d’un transfert conséquent au cours des dernières saisons et demeure un joueur très coté sur le marché européen. Mais la volonté du joueur de découvrir un nouveau projet sportif, combinée à l’attractivité de l’OM et de la Ligue des champions, pourrait rebattre les cartes.

Ordoñez, la piste prioritaire

Néanmoins, si l’intérêt pour Pavard est réel, la piste prioritaire de l’OM reste Joel Ordoñez, le jeune défenseur équatorien du Club Bruges. Âgé de 20 ans seulement, il représente davantage le profil recherché par la direction : prometteur, avec une valeur marchande plus accessible et une marge de progression importante.

Quoi qu’il en soit, l’idée de voir Benjamin Pavard sous le maillot olympien ne laisse pas insensible les supporters marseillais, qui rêveraient d’un tel renfort pour stabiliser la défense phocéenne.

A lire aussi : Mercato OM : Gros coup de clim du journal AS concernant Ceballos !