Mercato OM : Bruges, montant… les dernières infos équatoriennes concernant Joel Ordóñez !

L’Olympique de Marseille poursuit ses discussions avec le Club Bruges pour tenter de recruter Joel Ordóñez. Selon le journaliste équatorien Rogelio Arosemena, les négociations avancent entre les deux clubs alors que le défenseur central a fait son retour dans le groupe belge convoqué pour le tour de qualification de la Ligue des champions. Malgré sa présence, il ne devrait pas être aligné.

Âgé de 21 ans, l’international équatorien souhaite quitter Bruges pour franchir un cap dans sa carrière. L’OM le considère comme une cible prioritaire dans ce mercato, en raison de la fragilité affichée par son secteur défensif depuis le début de saison. Le dossier est devenu urgent pour le club phocéen, qui cherche un renfort capable d’apporter de la solidité et de la projection dans l’axe.

Siguen las negociaciones del Marsella por Joel Ordóñez, mientras el ecuatoriano volvió a la convocatoria de Brujas para la Champions, aunque no está previsto que juegue. Ordóñez quiere salir de Brujas y OM lo tiene como objetivo prioritario. pic.twitter.com/nt1QygesoV — Rogelio Arosemena ⚽️ (@Rarosemena11) August 18, 2025

Ordonez ne devrait pas jouer en Ligue des Champions avec Bruges !

A lire : Mercato OM : Fabrizio Romano confirme pour Rowe !

Le Club Bruges a fixé ses exigences : environ 40 millions de dollars (34 M€) pour libérer son joueur. Une somme importante, mais qui témoigne de la valeur attribuée au jeune défenseur, déjà suivi par plusieurs clubs européens. Le journaliste Rogelio Arosemena précise : « Les négociations de Marseille pour Joel Ordóñez se poursuivent, tandis que l’Équatorien a réintégré l’effectif du Club Bruges pour la Ligue des champions, même s’il ne devrait pas jouer. Ordóñez souhaite quitter le Club Bruges, et l’OM le considère comme une cible prioritaire. Le Club Bruges réclame 40 millions de dollars (environ 34M€), mais la faiblesse défensive de Marseille précipite le transfert en fin de mercato. C’est pourquoi, depuis la France, le directeur sportif du club, Medhi Benatia, a annoncé qu’il tenterait de conclure l’affaire prochainement. »

34M€ demandés !

En parallèle, du côté marseillais, le directeur sportif Mehdi Benatia a confirmé la volonté du club de conclure rapidement l’opération. Le dirigeant phocéen estime que l’urgence défensive justifie un investissement conséquent à ce stade du marché. L’issue de ce dossier dépendra désormais de la capacité de l’OM à trouver un accord financier avec Bruges dans les derniers jours du mercato. Pour le joueur, déterminé à changer d’air, l’option marseillaise apparaît comme la plus sérieuse.

Alors que le club phocéen reste fragile défensivement, le cas Joel Ordóñez s’impose comme l’un des enjeux majeurs de cette fin de mercato. Les prochains jours pourraient être décisifs pour l’avenir du défenseur équatorien.