Mercato OM : Bruno Génésio prend une première grosse décision !

L’avenir de Bruno Génésio semble s’écrire loin du LOSC. Selon les informations de RMC Sport, l’entraîneur de 59 ans a confirmé à Olivier Létang son intention de quitter Lille à l’issue de la saison. Dans ce contexte, l’Olympique de Marseille apparaît aujourd’hui comme le club le plus avancé pour tenter d’attirer le technicien français.

Bruno Génésio confirme sa volonté de quitter Lille

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Le dossier a pris une nouvelle dimension ce lundi. Lors d’une réunion avec Olivier Létang, Bruno Génésio a réaffirmé son souhait de ne pas poursuivre l’aventure avec le LOSC au-delà de cette saison. Le président lillois aurait néanmoins demandé à son entraîneur de temporiser avant toute décision définitive, alors qu’un nouveau rendez-vous entre les deux hommes est programmé d’ici la fin du mois de mai.

Arrivé dans le Nord en juin 2024, Bruno Génésio a réussi une saison solide sur le banc lillois. Le club nordiste a terminé à la troisième place de Ligue 1, validant ainsi une qualification pour la prochaine campagne européenne. Les performances du LOSC en Ligue des champions ont également renforcé la cote du technicien sur le marché des entraîneurs.

Lille avait notamment signé plusieurs résultats marquants sur la scène européenne face au Real Madrid, à l’Atlético de Madrid, à Bologne ou encore contre la Juventus. Un parcours remarqué qui correspond au profil recherché par plusieurs clubs ambitieux.

L’OM avance mais reste confronté à plusieurs incertitudes

Parmi les prétendants, l’Olympique de Marseille apparaît actuellement comme le club le plus avancé. Selon RMC Sport, les dirigeants marseillais ont déjà manifesté leur intérêt pour Bruno Génésio, dont le profil séduit en interne. Son expérience en Ligue 1 et sa capacité à performer sur la scène européenne sont particulièrement appréciées du côté marseillais.

Le contexte reste toutefois encore flou au sein de l’OM. Le départ annoncé de Medhi Benatia ainsi que l’absence de nomination officielle de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif entretiennent plusieurs interrogations autour de l’organisation sportive du club phocéen.

Sous contrat jusqu’au 30 juin prochain avec le LOSC, Bruno Génésio sera libre de s’engager où il le souhaite cet été. À ce stade, aucun accord n’a encore été conclu avec l’Olympique de Marseille, mais le club marseillais semble aujourd’hui disposer d’une longueur d’avance dans ce dossier très suivi du mercato des entraîneurs.