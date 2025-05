Mercato OM : Ça bouge pour Ounahi !

Après une saison réussie en prêt au Panathinaïkós, Azzedine Ounahi attire les convoitises. L’OM, qui souhaite le vendre cet été, pourrait profiter de la forte demande autour du milieu marocain.

Prêté cette saison au Panathinaïkós, Azzedine Ounahi a convaincu en Grèce. Le club athénien souhaiterait le conserver via un nouveau prêt avec option d’achat. Mais l’OM, de son côté, privilégie une vente sèche dès cet été.

Selon les informations du journaliste Hakim Zhouri, qui suit de près les internationaux marocains pour les Lions de l’Atlas, plusieurs clubs se sont déjà positionnés. En Espagne, le Betis Séville et le FC Séville sont intéressés, tout comme la Fiorentina en Italie. Des clubs du Golfe, notamment en Arabie Saoudite, ont aussi manifesté leur intérêt.

Le joueur, qui avait brillé lors du Mondial 2022, n’a jamais réussi à s’imposer durablement à l’OM. Estimé à plus de 10 millions d’euros, Ounahi devrait être l’un des dossiers chauds du mercato marseillais.

Le Pana souhaite un nouveau prêt avec OA d’Azzedine Ounahi…

Plusieurs clubs intéressés par cette formule. Le Betis et le FC Séville mais aussi la Fiorentina.

Des clubs de Premier League prêts à faire capoter le premier gros coup de Benatia ?

Qui viendra épauler Balerdi la saison prochaine ? Souvent ruinée par les absences et les blessures, la défense de l’OM a souvent été remaniée et adaptée en fonction, au cours de la saison en cours. Une instabilité qui a coûté de nombreux points et fait grincer des dents par moment. Adeptes des défenseurs relanceurs, à l’image de Balerdi, De Zerbi souhaite renflouer ce secteur là afin de coller à sa vision de jeu pour l’OM de l’année prochaine.

Une tâche qui s’annonce compliquée, mais pour laquelle Longoria et Benatia se creusent la tête en multipliant les dossiers et les pistes. Annoncé depuis un moment en discussion avec le club, Aymeric Laporte serait de plus en plus proche de signer cet été. D’après des informations de Diario AS, un accord aurait même était trouvé entre les dirigeants olympiens et le défenseur espagnol.

Laporte bientôt libéré de son club ?

Si aucun montant n’a encore fuité pour le moment, il est donc de plus en plus probable de voir l’ancien joueur de Manchester City débarquer dans le sud de la France cet été. À 29 ans, le défenseur pourrait donc tenter un nouveau défi dans sa carrière et retrouver la Ligue des Champions après un passage en Arabie Saoudite. D’après le média espagnol, un accord entre le club saoudien et le Laporte aurait également été trouvé afin de libérer le joueur de sa dernière année de contrat.

La situation d’Aymeric Laporte devient de plus en plus complexe. Hier, AS révélait qu’un précontrat avait déjà été signé avec l’OM. Mais aujourd’hui, Marca rapporte que plusieurs clubs de Premier League se sont également positionnés pour attirer l’international espagnol. De la concurrence pour la direction de l’OM !