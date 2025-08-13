Mercato OM : Une cible séduisante en attaque s’envole !

Mercato OM – Amine Adli tout proche de la Premier League, direction Bournemouth

Annoncé comme une cible de l’Olympique de Marseille pour renforcer son secteur offensif, Amine Adli ne rejoindra finalement pas le club marseillais cet été. Selon les informations de Foot Mercato, l’international marocain du Bayer Leverkusen se dirige vers un tout autre projet, en Premier League.

Après trois saisons convaincantes en Bundesliga, Amine Adli s’apprête à tourner la page du Bayer Leverkusen. Formé à Toulouse, l’international marocain a brillé en Allemagne, notamment sous les ordres de Xabi Alonso, avec 23 buts et 24 passes décisives en 142 matchs toutes compétitions confondues.

À 25 ans, l’ailier veut relever un nouveau défi… et ce défi devrait se situer en Premier League. Selon les informations de Foot Mercato informations, Adli a trouvé un accord contractuel avec Bournemouth pour la saison prochaine. Les discussions entre le club anglais et le Bayer Leverkusen sont désormais à un stade avancé, même si tout n’est pas encore bouclé.

Un choix stratégique avant la CAN et le Mondial

À quelques mois de la CAN 2025 au Maroc et à un an et demi du Mondial 2026, Amine Adli veut se frotter au rythme intense du championnat anglais pour continuer de progresser et s’imposer comme un élément clé des Lions de l’Atlas.

Si l’opération se conclut, il rejoindrait une équipe de Bournemouth en pleine ambition, désireuse de se renforcer pour jouer un rôle plus important en Premier League.

