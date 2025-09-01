Mercato OM : ça s’accélère pour Benjamin Pavard !!!

MERCATO OM : L’international français a donné son accord, reste à convaincre l’Inter Milan

Le mercato de l’Olympique de Marseille se joue décidément jusqu’au bout du suspense. Alors que les officialisations de Matt O’Riley, Nayef Aguerd et Emerson Palmieri sont attendues dans les prochaines heures, un nouveau dossier d’envergure est venu s’ajouter à la liste : celui de Benjamin Pavard. Selon Foot Mercato, le champion du monde 2018 a donné son accord pour rejoindre le club phocéen.

Courtisé depuis plusieurs semaines, l’ancien joueur du Bayern Munich a été séduit par le projet marseillais et la volonté des dirigeants olympiens de renforcer considérablement leur secteur défensif. À 29 ans, Pavard souhaite relancer sa carrière et retrouver un rôle majeur dans une équipe européenne.

A lire aussi : Mercato OM : Pourquoi le dossier Pavard est mal embarqué ?!

Discussions en cours avec l’Inter

Si Pavard est favorable à une arrivée à Marseille, tout n’est pas encore bouclé. L’OM discute actuellement avec l’Inter Milan, où les relations entre les deux clubs sont bonnes (transfert de Luis Henrique, prêt de Valentin Carboni). Les Phocéens poussent pour un prêt avec option d’achat, tandis que les Nerazzurri privilégient un transfert sec.

Un élément pourrait toutefois jouer en faveur des Marseillais : l’Inter a déjà trouvé le successeur du Français. Un accord a été conclu avec Manchester City pour le prêt payant (2 M€) de Manuel Akanji, assorti d’une option d’achat estimée à 15 M€. Ce renfort permettrait donc au club lombard de libérer plus facilement Pavard.

À quelques heures de la fermeture du marché estival, prévue ce lundi 1er septembre à 20h, l’OM multiplie les mouvements. Avec les arrivées quasi actées d’O’Riley, Aguerd et Emerson Palmieri, et la possibilité de conclure le dossier Pavard, Pablo Longoria et Medhi Benatia offrent à Roberto De Zerbi un effectif renforcé et ambitieux pour la saison à venir.

La Canebière pourrait donc s’enflammer dans les ultimes instants d’un mercato déjà historique.