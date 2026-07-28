Mercato OM : ça s’accélère pour Medina !

L’avenir de Facundo Medina à l’Olympique de Marseille pourrait rapidement devenir l’un des dossiers majeurs du mercato. Selon les informations de Foot Mercato, le Bayer Leverkusen a intensifié ses échanges avec le club olympien pour le défenseur argentin.

De nouvelles discussions prévues avec l’OM

Le Bayer Leverkusen confirme son intérêt pour Facundo Medina. Le défenseur de 27 ans figure parmi les pistes étudiées par le club allemand pour renforcer son arrière-garde.

D’après Foot Mercato, l’ancien Lensois occuperait une bonne place dans la liste du Bayer, même si plusieurs profils sont actuellement explorés en parallèle. De nouvelles discussions avec la direction de l’OM étaient prévues ce mardi, signe que la piste est prise au sérieux par le club de Bundesliga.

À ce stade, aucune offre officielle ni aucun accord entre les deux formations n’ont toutefois été annoncés.

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Un joueur recruté définitivement pour 18 M€

Facundo Medina avait rejoint Marseille le 3 juillet 2025, sous la forme d’un prêt en provenance du RC Lens. L’OM l’a depuis recruté définitivement contre une somme estimée à 18 millions d’euros.

Lors de sa première saison sous le maillot olympien, l’international argentin a disputé 26 rencontres toutes compétitions confondues, pour une passe décisive. Capable d’évoluer dans l’axe ou au poste de latéral gauche, son profil polyvalent attire également l’attention de River Plate.

Genesio attend toujours son retour

Malgré ces discussions, Bruno Genesio compte toujours sur Facundo Medina à ce jour. Présent devant les médias mardi, l’entraîneur olympien a confirmé que le défenseur reprendrait l’entraînement en même temps que Gerónimo Rulli.

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« Facundo Medina rentrera en même temps que Geronimo Rulli le 12 août. Ils ont eu la finale de la Coupe du monde et on leur laisse trois semaines de vacances. »

Sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2030, Medina reste donc attendu à Marseille. Mais l’intensification des échanges avec Leverkusen pourrait rapidement faire évoluer sa situation.