Mercato OM : ça se confirme pour Maupay !

Neal Maupay, toujours apprécié en interne pour sa mentalité, semble ne plus correspondre à la philosophie sportive du nouveau projet marseillais. Selon Sébastien Denis, Foot Mercato n’écarte pas l’idée d’un départ même si aucun club huppé ne s’est encore distingué , et le marché anglais, notamment la Championship, se profile comme une piste crédible.

Sébastien Denis souligne la dualité du cas Maupay :« Neal Maupay, il est clairement apprécié dans le vestiaire et a une bonne mentalité mais concrètement il semble un peu léger pour ce nouveau Marseille. » Malgré son intégration réussie et son esprit positif, le coach Roberto De Zerbi semble privilégier d’autres profils plus adaptés sportivement.

Option d’achat levée, mais le club veut s’en débarrasser

Le journaliste évoque un contexte contractuel sans équivoque : « Il y a une possibilité de départ. De toute façon ils ont enlevé l’option d’achat, ils étaient obligés de le faire mais pour un montant équivalent de ce qu’ils l’ont recruté ils vont essayer de s’en débarrasser. »Marseille souhaite donc activer l’option pour revendre ensuite, tentant ainsi de libérer une place offensive et un salaire conséquent.

Sébastien Denis rappelle une temporalité favorable pour l’OM :« Pour le moment ça ne se bouscule pas au portillon mais le mercato est encore long. » Aucun mouvement concret n’est visible pour l’instant, mais les semaines à venir pourraient faire évoluer la donne.

Une piste crédible en Championship, difficilement en France

L’Angleterre se montre comme une destination potentielle :« En Angleterre et notamment en Championship il a une belle côte là-bas. Ça ne serait pas impossible qu’un club vienne tenter le coup parce qu’il a un salaire énorme et qui est hors d’atteinte pour les clubs français par exemple. Donc je pense à une offre en Championship. » Les clubs anglais de deuxième division pourraient être intéressés, compte tenu de la difficulté à assumer son salaire élevé en France.

