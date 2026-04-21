Mercato OM : ça se confirme pour Sergio Conceição ?

Alors que l’incertitude entoure l’avenir du banc de l’OM, le nom de Sergio Conceição refait surface avec insistance. Selon le média portugais Record, le technicien lusitanien figure parmi les profils étudiés en vue de la saison prochaine. Une option qui s’inscrit dans un contexte sportif délicat à Marseille.

Une piste crédible dans un contexte instable

A lire : Mercato ex OM : Bamba Dieng “gratuitement” vers un concurrent de Marseille ?

D’après les informations du quotidien portugais Record, l’Olympique de Marseille s’intéresse de nouveau à Sergio Conceição. Le média évoque une “vieille passion jamais consommée”, preuve que le profil de l’ancien entraîneur du FC Porto est suivi de longue date par la direction marseillaise.

Cette piste intervient dans un moment charnière pour l’OM, marqué par des incertitudes autour du projet sportif. Le départ de Roberto De Zerbi, et les difficultés rencontrées par Habib Beye, pousse le club à anticiper différentes options pour son banc. Le manager portugais est actuellement l’entraineur d’Al-Ittihad et possède un contrat jusque 30 juin 2028.

Habib Beye sous pression, la Ligue des Champions en ligne de mire

Parallèlement, la situation sportive actuelle accentue la réflexion des dirigeants. Toujours selon Record, les résultats jugés décevants de Habib Beye fragiliseraient sa position, alors que la qualification en Ligue des Champions reste un objectif prioritaire mais menacé.

Dans ce contexte, l’OM chercherait un entraîneur capable d’incarner un nouveau cycle, avec une forte personnalité et une expérience européenne reconnue. Le profil de Sergio Conceição, réputé pour son exigence et ses performances sur la scène continentale avec Porto, correspond à ces critères.

Le technicien portugais est également suivi par plusieurs clubs italiens, notamment Naples et la Lazio Rome, ce qui confirme l’intérêt qu’il suscite sur le marché des entraîneurs. À ce stade, aucune négociation officielle n’a été confirmée. D’autant que l’OM doit avant tout recruter un directeur sportif avant de penser à son futur entraineur…