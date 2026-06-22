OM : DNCG, quelles sanctions possibles ?

FC Marseille est aujourd’hui menacé de disparaître L’incendie survenu au Black Angus a ravagé notre studio, notre décor et une grande partie de notre matériel de tournage. Sans studio, sans matériel et sans lieu pour produire nos émissions, c’est toute l’aventure Football Club de Marseille qui est en danger. Nous lançons une cagnotte pour sauver le média, reconstruire un studio et continuer à faire vivre l’actualité de l’OM avec vous. 💙🤍 Je soutiens FC Marseille

Le second verdict approche. L’Olympique de Marseille passera demain devant la DNCG. Une audition déjà repoussée pour laisser le temps aux dirigeants marseillais de réaliser leur dossier en prenant en compte les décisions de l’UEFA rendues la semaine dernière. Comme face à l’instance européenne, l’OM attend des sanctions. Mais lesquelles ?

La moitié du chemin est faite. Après avoir reçu le verdict de l’UEFA la semaine dernière, l’OM se présentera dans 24 heures devant la DNCG pour présenter son budget pour la saison prochaine et le bilan de la saison qui vient de s’écouler. Des chiffres qui ne devraient pas plaire au gendarme financier du football français, qui plus est, avec les nouvelles sanctions rendues par l’UEFA (amende de 10 millions d’euros, suspension avec sursis de coupe d’Europe et restriction du nombre de joueurs inscrits pour la C3).

Aucune vente effectué, une audience dans 24 heures, le bilan financier s’annonce catastrophique

Comme face à l’UEFA, La Provence affirme que le club marseillais s’attend une nouvelle fois à être sanctionné. Des inquiétudes qui s’expliquent par les nombreuses pertes accumulées ces dernières années. Mais aussi par le faible nombre de ventes réalisées.

Alors qu’il est annoncé depuis depuis plusieurs semaines que l’OM doit rapidement vendre pour cinquante à soixante millions d’euros d’ici à son audition devant la DNCG, le club marseillais n’a pas vendu un seul joueur. Même si plusieurs de ses joueurs sont convoités comme Greenwood (Roma) ou Hojbjerg (Atalanta), le club phocéen ne devrait pas avoir le temps d’ici à demain d’officialiser la moindre vente. Une catastrophe qui devrait enfoncer un peu plus l’OM qui risque de présenter un bilan financier catastrophique.

La DNCG peut donc s’appuyer sur le budget de l’an prochain et les pertes de cette années pour prendre des mesures afin de freiner la chute financière du club. Même si du côté marseillais, on espère ne recevoir aucune sanction.

La DNCG a l’embarras du choix pour sanctionner l’OM

Plusieurs mesures pourraient être prononcées demain. La première, qui est aussi la moins lourde, consiste à un encadrement de la masse salariale. Une sanction qui obligerait l’OM à ne pas pouvoir dépasser un certain plafond fixé par la DNCG. Ainsi, chaque contrat devra être validé par l’instance, au risque d’être refusé et de freiner le mercato marseillais dans de grandes largeurs.

La seconde pourrait être l’encadrement des indemnités de mutations, qui doit forcer le club à équilibrer les ventes et les achats sur le marché des transferts. Il serait par exemple impossible d’acheter un joueur , même à 2 millions d’euros sans avoir vendu pour une somme équivalente.

D’autres sanctions plus intenses pourraient aussi être mises en place. Il y a notamment l’interdiction stricte de recruter qui empêche d’enregistrer de nouveaux joueurs. Même si cela ne concerne que les joueurs onéreux, qui ont un prix au-delà d’un montant fixé.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : ça bouge pour Hamed Traoré !

Les sanctions les plus dures devraient être évitées

Une mesure qui pourrait faire beaucoup de mal à l’OM comme les sanctions les plus dures comme la rétrogradation à titre conservatoire (future relégation un an plus tard s’il n’y a aucun signe d’amélioration) ou la relégation administrative (relégation immédiate). Des mesures qui paraissent extrêmes au vu de la situation de l’OM.

La DNCG ne devrait donc pas aller jusque-là, mais le scénario le plus probable évoqué par de nombreux médias serait que l’OM écope quand même d’une sanction. Notamment sur sa faculté à recruter avant que des ventes majeures n’aient lieu.

Les prochaines heures devraient être longues dans les bureaux marseillais dans l’attente des mesures de la DNCG malgré le flou ambiant qui pèse sur l’OM. Un verdict qui permettra au club marseillais d’y voir plus clair concernant la saison prochaine et de s’attaquer au mercato et aux ventes après avoir franchi le chantier des audiences.

Clarence Maillefaud