Mercato OM : Un milieu de terrain libre relancé ?

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Marseille doit recruter mais surtout vendre à moins de 24 heures de son audition devant la DNCG. Les pistes se multiplient pour constituer l’équipe de la saison prochaine. L’Olympique de Marseille ciblerait des bonnes affaires. Libre de tout contrat, Yves Bissouma apparaît comme une piste à suivre pour l’OM.

Comme depuis quelques années, les rumeurs d’arrivées et de départs continuent d’affluer à Marseille. Pourtant, l’OM n’a encore effectué aucun mouvement sur le marché. Un constat d’ailleurs inquiétant à moins d’un jour de son audition devant la DNCG. Pour rappel, l’Olympique de Marseille doit vendre pour cinquante à soixante millions d’euros pour satisfaire les exigences du gendarme financier du football français.

L’OM doit accélérer sur le marché des transferts

Plusieurs cadres dont Greenwood sont annoncés sur le départ mais tout le monde est encore à quai. Dans le sens des arrivées, c’est la même chose. L’OM attend les offres concrètes et espère que les départs vont se concrétiser. Dans le sens inverse, aucune arrivée dans le groupe professionnel n’est à signaler. Le club marseillais a renforcé son équipe réserve avec plusieurs arrivées la semaine dernière.

La direction explore déjà des pistes pour la saison prochaine malgré les sanctions qui guettent le club et les difficultés financières de l’OM. L’Olympique de Marseille doit donc recruter malin et pas cher.

La piste Bissouma réactivée

Le club phocéen explore donc des options intelligentes et l’une d’elle mène à Tottenham et à son milieu malien Yves Bissouma. L’international malien (46 sélections, 5 buts) est une piste déjà explorée ces dernières saisons par l’OM sous l’ère Pablo Longoria et Medhi Benatia.

Libre de tout contrat, le milieu de Tottenham est une piste étudiée par le club marseillais selon le journaliste Lassana Camara. Le profil de Bissouma plaît en interne mais la concurrence s’annonce rude pour le joueur de 29 ans.

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Un physique qui pose question

Selon le journaliste Lassana Camara, plusieurs clubs saoudiens, anglais et espagnols suivent le dossier de près. Des clubs qui pourraient avoir plus de moyens que l’OM. Pour l’instant aucun accord n’aurait été trouvé entre un des clubs et le joueur.

🚨🇲🇱 Mercato | Yves Bissouma attise les convoitises ! Libre après la fin de son aventure avec Tottenham, Yves Bissouma figure parmi les pistes étudiées par l’OM pour renforcer son milieu de terrain cet été. Le club marseillais apprécie le profil du Malien de 29 ans, mais la… pic.twitter.com/xW9tv4bUvo — Lassana Camara (@mauritaniefoot) June 21, 2026



Mais la direction marseillaise aimerait recruter un élément expérimenté et surtout libre. Sul ombre au tableau, le Malien est assez fragile ces dernières saisons. Il n’a par exemple disputé que 11 matchs cette saison.

Un point à prendre en compte quand on connaît les soucis médicaux rencontrés par plusieurs joueurs cette saison.

Clarence Maillefaud