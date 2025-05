Mercato OM : Ce transfert qui pourrait accélérer le dossier Laporte ?

Alors qu’Aymeric Laporte semble se rapprocher de plus en plus de l’OM, il doit encore régler la situation avec son club actuel, Al Nassr. Mais récemment, le club saoudien aurait fait une offre pour un défenseur central, de quoi préparer et acter le départ de l’Espagnol ?

C’est le dossier chaud de ce début de mercato à l’OM ! Aymeric Laporte, l’ancien défenseur de Manchester City, devrait poser ses valises à Marseille très prochainement. Même si rien n’est encore acté et qu’aucun accord officiel n’existe à ce jour, le dossier semble évoluer dans la bonne voie. Recruté pour venir épauler Léo Balerdi dans la défense marseillaise, le joueur de 29 ans pourrait venir apporter son expérience.

Et un nouvel indice dans ce dossier pourrait venir sceller encore un peu plus le futur du défenseur central d’Al Nassr ! D’après des informations du journaliste Santi Aouna, du média Foot Mercato, le club saoudien aurait transmis une offre de contrat à David Hancko, défenseur du PSV. De quoi recruter le remplaçant de Laporte, qui a été mis en retrait du groupe depuis plusieurs semaines.

🚨EXCL: 🔴⚪️🇸🇰 #Eredevisie |

❗️ Al-Nasr 🇸🇦 have sent formal contract proposal to David Hancko and his camp this week, a 5 years contract.

✨️ Slovakian CB is open to a move to Saudi Arabia

➡️ No negotiations for the moment with Feyenoord Rotterdam https://t.co/kfIsLLyU0r pic.twitter.com/ACVKKjaWE0

— Santi Aouna (@Santi_J_FM) May 15, 2025