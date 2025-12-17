Mercato OM : Ces 4 joueurs sur le départ en janvier ?

À l’Olympique de Marseille, certains dossiers s’installent dans la durée. Ceux de Neal Maupay et Pol Lirola en sont l’illustration parfaite. Deux joueurs qui, malgré leur statut professionnel et leur implication quotidienne à l’entraînement, n’entrent pas dans les plans de Roberto De Zerbi cette saison. Une situation sportive délicate, connue de tous, et qui place le mercato hivernal comme un tournant décisif pour la suite de leur exercice.

L’été dernier, la direction marseillaise, emmenée par Pablo Longoria et Mehdi Benatia, avait clairement affiché sa volonté de se séparer des deux hommes. Plusieurs clubs s’étaient positionnés. Pour Pol Lirola, des formations italiennes comme Pise, l’Udinese, Parme ou le Genoa, ainsi que des clubs de Liga, avaient manifesté leur intérêt. Aucune de ces pistes n’a abouti, le latéral droit espagnol ayant décliné les options proposées.



Même scénario pour Neal Maupay, sollicité notamment par Sassuolo, l’Udinese, le Genoa, Getafe, des clubs grecs, et cité un temps du côté du RC Lens. Là encore, l’attaquant français a choisi de rester à Marseille, en sachant pertinemment que son temps de jeu serait très limité sous les ordres du technicien italien.

Maupay, Lirola, Garcia et Blanco à sortir en janvier ?

96 minutes jouées à eux deux cette saison : le constat est brutal. Pol Lirola a disputé trois rencontres de Ligue 1, pour un total de 31 minutes. Il est entré en jeu contre Lyon (18 minutes, le 31 août), Angers (1 minute, le 29 octobre) et Auxerre (12 minutes, le 1er novembre). Depuis, il n’apparaît quasiment plus dans les groupes convoqués.

Pour Neal Maupay, la situation est comparable. Longtemps absent des feuilles de match, il a refait surface avec la réserve olympienne face à Seyssinet le 1er novembre, disputant 65 minutes et inscrivant un but. Cette prestation lui a permis d’être réintégré ponctuellement par Roberto De Zerbi, qui expliquait alors : « Pourquoi réintégrer Maupay ? Je le vois mieux physiquement. Il est plus positif, on verra après l’entraînement. Je ne sais pas qui jouera et comment on jouera ». Le Français est ensuite resté sur le banc contre Brest avant d’entrer une minute face à Nice le 21 novembre. Depuis, il n’a plus été utilisé.

Dans l’ombre de ces deux dossiers, Ulisses Garcia et Rubén Blanco connaissent eux aussi une saison compliquée. Le latéral suisse, peu utilisé, n’a jamais réussi à s’imposer durablement dans la rotation. Le gardien espagnol, troisième dans la hiérarchie, reste cantonné à un rôle secondaire sans perspective immédiate de temps de jeu.

Malgré tout, en interne, aucun conflit n’est signalé. Maupay et Lirola s’entraînent avec le groupe et restent intégrés à la vie du vestiaire. En fin de contrat en juin prochain, l’Espagnol pourra discuter librement dès janvier avec d’autres clubs, tandis que le Français est encore lié à l’OM pour deux saisons et demie. Une chose est sûre : pour ces joueurs en marge, le prochain mercato d’hiver s’annonce comme une nouvelle partie décisive, aussi bien pour eux que pour le club marseillais.