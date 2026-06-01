Mercato OM : Ces quatre joueurs (titulaires) qui devraient quitter Marseille…

A quelques jours du mercato, l’Olympique de Marseille doit réfléchir à l’effectif de la saison prochaine. Selon La Provence, quatre joueurs devraient quitter le club dans les prochaines semaines.

L’arrivée du nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi annonce le début du chantier estival. L’effectif de l’OM va devoir être réfléchi et analysé de fond en comble. Obligé de vendre pour cinquante à soixante millions d’euros, le club olympien va devoir faire des choix entre les joueurs en fin de contrat, ceux ayant une bonne valeur marchande mais aussi les retours des prêtés. Selon les informations de La Provence, quatre joueurs majeurs de l’équipe actuelle devraient faire leurs valises et quitter l’OM cet été.

Greenwood sur le départ mais à quel prix ?

Pour atteindre rapidement la somme demandée par la DNCG, le gendarme financier du football français, l’OM devrait s’appuyer sur les ventes de certains cadres et notamment sur celle de Mason Greenwood. L’attaquant anglais, meilleur buteur du club la saison dernière, est évalué à 55 millions d’euros par Transfermarkt et l’OM en attendrait autour des 50 millions d’euros. Manchester United empochera, d’ailleurs, 40% du prix du transfert de Greenwood.

Boycotté par l’Angleterre, c’est en Italie que l’Anglais est annoncé avec insistance. Désiré par l’AS Roma et son entraîneur, le club de la capitale italienne aimerait s’attacher les services de l’attaquant pour renforcer son attaque. Seul problème, la Roma souhaiterait profiter de la situation financière difficile du club olympien pour obtenir Greenwood à moindre coût. Ces derniers jours, d’autres rumeurs envoyaient le jeune Anglais en Turquie et notamment au Fenerbahçe. Même si sa prochaine destination reste floue, son avenir, lui, devrait bien s’écrire ailleurs.

L’OM devrait se séparer de Balerdi et Hojbjerg après une saison décevante

Greenwood ne devrait pas être le seul à quitter l’OM. Il pourrait être accompagné de plusieurs autres cadres du vestiaire marseillais. A commencer par le capitaine Léonardo Balerdi. L’Argentin, qui disputera cet été sa première Coupe du Monde, serait aussi sur le départ six ans après son arrivée à Marseille. Selon La Provence, sa valeur aurait lourdement chuté ces derniers mois, bien loin des quarante à cinquante millions demandé l’été dernier par Medhi Benatia et aucune offre n’aurait encore été reçue.

Autre porteur du brassard à quelques occasions, Pierre-Emile Hojbjerg devrait lui aussi laisser sa place au milieu de terrain. Plus haut salaire du club, l’international danois (95 sélections), déjà courtisé cet hiver, sera également à l’écoute d’éventuelles offres selon La Provence. Selon le journal marseillais, les propositions ne devraient pas tarder à arriver sur le bureau de son agent malgré une saison difficile et en dessous du précédent.

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Un an après son retour, Aubameyang pas conservé

Enfin, à un an de la fin de son contrat, Pierre-Emerick Aubameyang devrait s’en aller. Après une saison statistique plutôt bonne, l’international gabonais aux 86 sélections a compilé 14 buts et 10 passes décisives cette saison. Mais son inefficacité face au but et certains gros loupés contrastent avec ce bilan. Une saison après son retour, Aubameyang ne devrait pas être conservé, lui qui est aussi un des joueurs les mieux payés de l’OM.

Les chantiers s’annoncent nombreux pour le directeur sportif Grégory Lorenzi avec, en premier lieu, la vente obligatoire de plusieurs éléments. A commencer, sûrement, par ces quatre joueurs majeurs qui auront apporté leurs lots de bonheur et de déception à l’OM. Une page se tourne à l’Olympique de Marseille.

Clarence Maillefaud